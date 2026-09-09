ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gears of War 3 20.09.2011
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.1 548 оценок

Неофициальный PC-порт Gears of War 3 получил текстовый русификатор

AceTheKing AceTheKing

Пользователь eRustOff выпустил русификатор текста для Project Jacinto - так называется неофициальный порт шутера Gears of War 3 на PC.

Теперь русскоязычные игроки смогут полностью погрузиться в сюжет игры, читая все диалоги и интерфейс на родном языке. Сам порт Project Jacinto можно найти в открытом доступе в сети. Кроме того, для порта доступен неофициальный патч, который устраняет ряд проблем в игре.

Скачать русификатор можно с нашего сайта:

Gears of War 3 "Русификатор Project Jacinto с увеличенными субтитрами и улучшениями интерфейса"
ПК 33
17
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Твой сосед стучит

Скоро эмуляторы будут не нужны))) Только для специфических игр.
Забавляет эта ситуация))) Игроки просили пк версию 2 и 3 часть, но мелкософтам плевать. Энтузиасты сами выпустили.

16
GregorNN

Интересно на него можно накатить длсс5, чтобы графику подтянуть до уровня 2026 года?

6
TX ZX

а где сам project jacinto скачать? ))

2
DIZNX

Разве 3 часть уже давно играют на эмуляторе с русским языком?

1
Евгений Кондратенко

Эх вот бы ещё PS3 версию Last of us декомпилировали бы и сделали фанатский порт на ПК. В версии для PS3 как ни странно куда лучше проработка мелких деталей и др фич, в отличие от ремейка. Вот в этом видике чел все это объясняет

1