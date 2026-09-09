Неофициальный PC-порт Gears of War 3 получил текстовый русификатор

Пользователь eRustOff выпустил русификатор текста для Project Jacinto - так называется неофициальный порт шутера Gears of War 3 на PC.
Теперь русскоязычные игроки смогут полностью погрузиться в сюжет игры, читая все диалоги и интерфейс на родном языке. Сам порт Project Jacinto можно найти в открытом доступе в сети. Кроме того, для порта доступен неофициальный патч, который устраняет ряд проблем в игре.
Скачать русификатор можно с нашего сайта:
Скоро эмуляторы будут не нужны))) Только для специфических игр.
Забавляет эта ситуация))) Игроки просили пк версию 2 и 3 часть, но мелкософтам плевать. Энтузиасты сами выпустили.
Интересно на него можно накатить длсс5, чтобы графику подтянуть до уровня 2026 года?
а где сам project jacinto скачать? ))
Разве 3 часть уже давно играют на эмуляторе с русским языком?
Эх вот бы ещё PS3 версию Last of us декомпилировали бы и сделали фанатский порт на ПК. В версии для PS3 как ни странно куда лучше проработка мелких деталей и др фич, в отличие от ремейка. Вот в этом видике чел все это объясняет