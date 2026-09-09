Неофициальный PC-порт Gears of War 3 получил текстовый русификатор

Пользователь eRustOff выпустил русификатор текста для Project Jacinto - так называется неофициальный порт шутера Gears of War 3 на PC.

Теперь русскоязычные игроки смогут полностью погрузиться в сюжет игры, читая все диалоги и интерфейс на родном языке. Сам порт Project Jacinto можно найти в открытом доступе в сети. Кроме того, для порта доступен неофициальный патч, который устраняет ряд проблем в игре.

Скачать русификатор можно с нашего сайта: