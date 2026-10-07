Неофициальный ПК-порт Gears of War 3 получил важные исправления - теперь можно пройти всю кампанию

В июле 2026 года вышел неофициальный порт Gears of War 3 на ПК. Однако, в отличие от версии для второй части, порт он страдал от серьёзных проблем в кампании. Проще говоря, пройти игру до конца было невозможно. Но теперь моддер DryreL выпустил обновление, устраняющее практически все критические ошибки, мешавшие прохождению. Благодаря этому теперь можно полностью пройти одиночную кампанию — от начала и до конца.

Инструмент Gears 3 Multipatch Tool исправляет все ситуации, приводившие к «софтлокам» (застреванию в игровом процессе) во время кампании. Это, безусловно, главная особенность данного мультипатча. Благодаря ему ПК-геймеры могут насладиться заключительной частью оригинальной трилогии Gears of War.

Gears 3 Multipatch Tool увеличивает объем пула памяти со 145 МБ до 8 ГБ. Это устраняет проблемы с размытием текстур при подгрузке, характерные для оригинальной версии игры. Инструмент также стабилизирует переходы уровней детализации при резком повороте камеры и принудительно включает 16-кратную анизотропную фильтрацию для всех поверхностей. Кроме того, он позволяет настроить параметры мыши ещё до запуска игры.

Ещё одна отличная особенность — снятие ограничения частоты кадров, заложенного в движке, и установка нового лимита в 300 FPS. Также обеспечивается полноценная работа системы сохранений и контрольных точек на протяжении всей кампании без риска повреждения файлов сохранения.

Порт Gears of War 3 Jacinto V1.1.1 можно скачать здесь.