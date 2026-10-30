Неофициальный ПК-порт Gears of War 3 впервые получил поддержку Title Update 6 и сюжетного дополнения RAAM's Shadow

Разработчик под ником Flippage выпустил версию 0.3.0 проекта статической рекомпиляции Gears of War 3 для Windows. Главное нововведение — поддержка последнего крупного обновления Xbox 360-версии, Title Update 6, а также оригинальных дополнений, включая сюжетную кампанию RAAM’s Shadow и наборы многопользовательских карт.

Разработчик под ником Flippage выпустил версию 0.3.0 проекта статической рекомпиляции Gears of War 3 для Windows. Главное нововведение — поддержка последнего крупного обновления Xbox 360-версии, Title Update 6, а также оригинальных дополнений, включая сюжетную кампанию RAAM’s Shadow и наборы многопользовательских карт.

Одновременно появился полноценный установщик launcher.exe, который может автоматически обнаружить ISO-образ Gears of War 3 или уже извлечённую папку с игрой, проверить Title ID и Media ID, а затем установить необходимые файлы.

Через тот же лаунчер можно подключать Title Update 6 и DLC. Программа проверяет совместимость файлов и предупреждает, если обновление не соответствует конкретной версии диска.

В лаунчер также встроили систему автоматического обновления самого порта. Загруженные файлы проверяются по контрольным суммам SHA-256, а перед заменой создаются резервные копии. В случае ошибки исходные файлы можно восстановить.

При этом сама Gears of War 3 в состав проекта не входит. Для работы требуется собственный дамп Xbox 360-версии, а Title Update 6 и дополнения пользователь также должен предоставить самостоятельно.

Поддержка нового контента пока имеет ограничения. Сохранения базовой версии можно открыть в сборке с Title Update 6, но после преобразования они уже не будут совместимы с оригинальной сборкой.

Кроме того, полноценное прохождение кампании на версии 0.3.0 всё ещё проверяется, а режимы Horde, Beast и Versus остаются недостаточно протестированными.

Тем не менее релиз v0.3.0 стал важным этапом для проекта: статическая рекомпиляция Gears of War 3 теперь охватывает не только базовую игру, но и её последнее крупное обновление, сюжетное дополнение RAAM’s Shadow.