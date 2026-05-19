Клифф Блезински раскрыл изначальные смелые идеи для Gears of War 4 с каннибалами из "Безумного Макса"

Создатель оригинальной трилогии Gears of War Клифф Блезински поделился подробностями своего изначального видения четвертой части шутера. В социальных сетях он рассказал, в каком именно, более мрачном направлении планировал развивать сюжет франшизы после масштабного финала Gears of War 3.

Согласно оригинальному концепту Блезински, после событий третьей части «Светящиеся» мутанты должны были обратиться в пыль, а выжившие остатки Орды Саранчи — впасть в глубокую спячку, покрывшись непробиваемыми кристаллическими панцирями-коконами. Пока человечество укрывалось бы в безопасных, тяжело укрепленных городах, бригады зачистки занимались бы тем, что заживо закапывали спящую Саранчу глубоко под землю.

Блезински не хотел повторять шаблонную историю и банально возвращать мутантов, поэтому предложил сместить фокус на сражения с людьми-антагонистами. Несмотря на опасения некоторых разработчиков о том, что отстрел людей выставит протагонистов с морально спорной стороны, Клифф настаивал на реализации этой идеи, ссылаясь на то, что франшиза уже успешно освещала людские конфликты в эпоху Маятниковых войн.

В роли новых врагов геймдизайнер предлагал группы каннибалов, вдохновленные вселенной «Безумного Макса» и Пожирателями из «Светлячка». Основной проблемой для игроков должно было стать крайне смертоносное вещество, синтезированный бандитами из остаточной пыли «Светящихся». Вещество превращало употреблявших его сектантов в практически непобедимых бойцов, чьи тела полностью разрушались сразу после окончания эффекта стимулятора.

Новый главный герой, Джей Ди Феникс, сын Маркуса Феникса, должен был втайне бороться с собственной серьезной зависимостью. По задумке автора, всё повествование должно было строиться вокруг метафорического сражения героя с внутренними демонами, пока тот отчаянно пытался соответствовать легендарному наследию своего отца.

И, разумеется, кульминацией истории задумывался масштабный сюжетный поворот с возвращением главных монстров франшизы. Однако вместо классических форм пробудившаяся от гибернации Саранча должна была предстать в совершенно новом, монструозном «финальном обличье» с крыльями. Блезински признался, что для этого возвращения он даже заранее придумал маркетинговый слоган сиквела: «Раньше они приходили снизу. Теперь они придут сверху».

Реализовать эту картину геймдизайнер не успел. Идеи с роботизированными противниками «Диби», которые в итоге попали в финальную версию Gears 4, внедрялись другими разработчиками в попытках найти альтернативу классическим монстрам уже после ухода геймдизайнера. Тем не менее, Клифф отметил, что до сих пор с теплом вспоминает идею крылатой Саранчи, и с огромным предвкушением ожидает выхода Gears of War: E-Day от Microsoft и студии The Coalition.

Стоит отметить, что первоначальная идея для Gears of War 4 по описанию выглядит интересно. Возможно, это именно то что нужно серии - стать более серьезной и глубокой, начав поднимать серьезные темы вместе с раскрытием мрачной стороны этого мира.