"$500 млн - реальная цифра": Джейсон Шрайер подтвердил огромные расходы Xbox на Gears of War: E-Day

Сумма в $500 млн, якобы потраченная Xbox на Gears of War: E-Day, фигурирует в СМИ уже не впервые. Однако теперь её достоверность подтвердил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, известный многочисленными расследованиями и источниками внутри игровой индустрии. По его словам, Gears of War: E-Day действительно обошлась Xbox примерно в полмиллиарда долларов.

Ранее Kotaku со ссылкой на источник, знакомый с бизнесом Xbox, сообщал, что расходы на проект превысили $500 млн ещё до учёта маркетинга. Позднее Крис Дринг из The Game Business заявил, что полученная им информация также подтверждает цифру в $500 млн.

При этом вокруг самой структуры этих расходов оставались вопросы. Журналист Windows Central Джез Корден отмечал, что его источники не оспаривают сумму как таковую, но расходятся во мнениях относительно того, какая её часть непосредственно относится к E-Day, а какая могла приходиться на общие расходы The Coalition, технологические разработки и ассеты, которые будут использоваться в следующих играх студии.

Именно поэтому заявление Шрайера важно прежде всего как дополнительное подтверждение самой суммы. Он заявил, что Gears of War: E-Day обошлась Xbox в $500 млн, отдельно подчеркнув, что эта цифра реальна. При этом его формулировка не раскрывает, следует ли считать все $500 млн исключительно бюджетом разработки одной игры или в эту сумму входят более широкие расходы Xbox и The Coalition.

Microsoft по-прежнему официально не публиковала бюджет Gears of War: E-Day. Поэтому точная структура расходов остаётся неизвестной, однако после сообщений Kotaku, Криса Дринга, Джеза Кордена и теперь Джейсона Шрайера сама цифра в районе $500 млн выглядит всё менее похожей на ошибочную оценку.