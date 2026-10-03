8BitDo выпустит лимитированную клавиатуру и мышь по Gears of War: E-Day

Бренд 8BitDo в партнерстве с Xbox представил официальную коллекцию игровой периферии, вдохновленную брутальной атмосферой Gears of War: E-Day. Дизайн новинок полностью отражает эстетику Дня Исхода и сурового мира франшизы, предлагая фанатам уникальное оформление рабочего места.

В лимитированную линейку вошли два устройства: механическая клавиатура Retro 87 и беспроводная мышь Retro R8. Оба гаджета получили фирменную символику серии, текстурированные корпуса с боевыми повреждениями и эксклюзивные кейкапы с изображением культового оружия, включая штурмовую винтовку «Лансер».

Официальный старт продаж новинок запланирован на 30 октября 2026 года. Стоимость тематической клавиатуры составит $119.99, а беспроводная мышь обойдется покупателям в $59.99. Оформить предварительный заказ на стильные девайсы уже можно в официальном магазине 8BitDo eShop и на крупных торговых площадках.