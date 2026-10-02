А это точно не реальные актёры дубляжа? MD Revoice показали русскую нейронную озвучку Gears of War: E-Day

Недавно нашумевший проект нейронных озвучек MD Revoice, который удивил всех своим качеством русского дубляжа в Control Resonant, представил новый релиз, на этот раз качественный голосовой перевод получила новая игра Gears of War: E-Day от студий The Coalition и People Can Fly.

Как сказал автор данной ИИ-модели, на её обучение он потратил уже более 1 миллиона рублей. Для данной игры была использована новая тестовая модель MDR14b.

MD Revoice — проект MD по созданию русских озвучек для игр, которые официально не получили русской локализации звука.

Главная цель проекта — технология. Каждая озвучка делается на собственной модели MDRevoice, и каждый релиз — это шаг к тому, чтобы следующая версия модели звучала лучше: естественнее, точнее, ближе к оригиналу. Игры здесь — следствие: на них мы проверяем, чему модель научилась.

Скачать русскую озвучку уже можно на официальном сайте MD Revoice.