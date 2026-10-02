А это точно не реальные актёры дубляжа? MD Revoice показали русскую нейронную озвучку Gears of War: E-Day

Недавно нашумевший проект нейронных озвучек MD Revoice, который удивил всех своим качеством русского дубляжа в Control Resonant, представил новый релиз, на этот раз качественный голосовой перевод получила новая игра Gears of War: E-Day от студий The Coalition и People Can Fly.
Как сказал автор данной ИИ-модели, на её обучение он потратил уже более 1 миллиона рублей. Для данной игры была использована новая тестовая модель MDR14b.
MD Revoice — проект MD по созданию русских озвучек для игр, которые официально не получили русской локализации звука.
Главная цель проекта — технология. Каждая озвучка делается на собственной модели MDRevoice, и каждый релиз — это шаг к тому, чтобы следующая версия модели звучала лучше: естественнее, точнее, ближе к оригиналу. Игры здесь — следствие: на них мы проверяем, чему модель научилась.
Скачать русскую озвучку уже можно на официальном сайте MD Revoice.
Как их там ну эммм а ну это ну те самые голоса, ну помните там этот как его тот самый голос дааа. Мда, как же жалко выглядят любители русской озвучки которая всегда будет хуже чем оригинал
Такой озвучкой только Джарвиса или СУЗИ озвучивать, ну или Кристен Стюарт - эмоции вообще не в попад.
Позорище какое-то
С пивом покатит, как в 90-ые.