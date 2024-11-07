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Gears of War: E-Day 2025 г.
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 88 оценок

Актёры озвучки Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго вернутся к своим ролям в грядущей Gears of War: E-Day

monk70
Новости

Microsoft подтвердила, что в разработке Gears of War: E-Day принимают участие привычные актеры озвучивания Маркуса и Дома. Официальный аккаунт Gears of War на X опубликовал фотографию Джона Ди Маджио и Карлоса Ферро, стоящих вместе, а также объявление о том, что они вернутся к своим ролям.

Ди Маджио (который также играет Бендера в «Футураме») играл Маркуса Феникса в каждой крупной номерной игре Gears of War, в то время как Ферро озвучивал Доминика Сантьяго.

Gears of War: E-Day, действие которой происходит за 14 лет до событий первой игры, еще не получила окно релиза.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
cthulhu42

Димаджио вообще голосище.

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