Актёры озвучки Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго вернутся к своим ролям в грядущей Gears of War: E-Day

Microsoft подтвердила, что в разработке Gears of War: E-Day принимают участие привычные актеры озвучивания Маркуса и Дома. Официальный аккаунт Gears of War на X опубликовал фотографию Джона Ди Маджио и Карлоса Ферро, стоящих вместе, а также объявление о том, что они вернутся к своим ролям.

Ди Маджио (который также играет Бендера в «Футураме») играл Маркуса Феникса в каждой крупной номерной игре Gears of War, в то время как Ферро озвучивал Доминика Сантьяго.

Gears of War: E-Day, действие которой происходит за 14 лет до событий первой игры, еще не получила окно релиза.