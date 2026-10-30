Аналитик: Эксклюзивность Gears of War: E-Day не спасла Xbox и лишь навредила игре

Попытка Microsoft удержать флагманский шутер внутри своей экосистемы провалилась — продажи консолей продолжают падать, а стартовый тираж игры составил всего 400 тысяч копий (включая ПК). Как заявил ведущий аналитик агентства Circana Мэт Пискателла в интервью изданию The Game Business, статус консольного эксклюзива для Gears of War: E-Day никак не помог компании сдержать падение спроса на железо.

«Заявления о том, что Gears будет эксклюзивом, не внесли никаких изменений в тренд продаж оборудования. На самом деле ситуация продолжает ухудшаться. Похоже, все, что они делают, приносит лайки в Твиттере от самой преданной части их фанатской базы, но кроме этого, с точки зрения реальных результатов, я на данный момент ничего не вижу. И я ищу очень внимательно».

Пискателла подчеркнул, что решение запереть проект в рамках одной платформы искусственно лишило его огромной аудитории. Microsoft пожертвовала коммерческим потенциалом отличного тайтла ради платформы, которую уже невозможно реанимировать старыми методами.

«И при этом Gears — прекрасная игра. Это Gears of War со всеми отличительными чертами франшизы. Но делая её эксклюзивом, вы наносите ущерб её потенциалу как отдельного тайтла ради попытки продвинуть свою платформу, и, по крайней мере в краткосрочной перспективе, это не принесло никакой разницы».

В качестве контраста аналитик привел Marvel’s Wolverine для PS5. Несмотря на смешанные отзывы, проект от Sony сработал как классический систем-селлер, запустив волну продаж лимитированных консолей и аксессуаров. Это доказывает, что традиционная модель эксклюзивов все еще жизнеспособна, но у Xbox она больше не работает.

«С точки зрения традиционной стратегии выпуска эксклюзивной игры с целью продать немного консолей и аксессуаров вместе с ней, я думаю, это примерно лучший результат, на который можно было надеяться от интеллектуальной собственности, не находящейся на уровне Spider-Man».