Бета Gears of War: E-Day снова побила рекорд серии в Steam

Вторая неделя открытого бета-теста Gears of War: E-Day вновь привела к рекордному результату в Steam. Приквел уже второй раз подряд превысил максимальный онлайн всех предыдущих игр серии на платформе.

Примерно восемь часов назад в бете одновременно находились 22 084 игрока в Steam. Это заметно выше результата первой недели, когда E-Day собрала около 18 тысяч пользователей одновременно.

Для сравнения, предыдущие игры серии показывали значительно более скромные результаты. Gears 5 достигала отметки более 10 тысяч игроков, Gears Tactics — 7351, а Gears of War: Reloaded — чуть меньше 5000.

При этом статистика Steam отражает лишь часть аудитории. По данным аналитика Alinea Analytics Риса Эллиотта, за первую часть тестирования в игру на консолях Xbox Series X|S пришло около 1,2 млн игроков. Теперь, когда бета стала доступна более широкой аудитории, это число должно увеличиться.

Вторая часть открытого тестирования продлится до 17 августа на PC и Xbox Series X|S. Игрокам доступны обучающий режим, PvP-режим Versus и масштабный PvE-режим Horde Siege, в котором три отряда одновременно выполняют дополнительные задачи и отбиваются от волн врагов.

Если интерес к E-Day сохранится после завершения тестирования, у игры есть все шансы стать самым заметным запуском в истории серии на PC.