Бета Gears of War: E-Day снова побила рекорд серии в Steam

Вторая неделя открытого бета-теста Gears of War: E-Day вновь привела к рекордному результату в Steam. Приквел уже второй раз подряд превысил максимальный онлайн всех предыдущих игр серии на платформе.
Примерно восемь часов назад в бете одновременно находились 22 084 игрока в Steam. Это заметно выше результата первой недели, когда E-Day собрала около 18 тысяч пользователей одновременно.
Для сравнения, предыдущие игры серии показывали значительно более скромные результаты. Gears 5 достигала отметки более 10 тысяч игроков, Gears Tactics — 7351, а Gears of War: Reloaded — чуть меньше 5000.
При этом статистика Steam отражает лишь часть аудитории. По данным аналитика Alinea Analytics Риса Эллиотта, за первую часть тестирования в игру на консолях Xbox Series X|S пришло около 1,2 млн игроков. Теперь, когда бета стала доступна более широкой аудитории, это число должно увеличиться.
Вторая часть открытого тестирования продлится до 17 августа на PC и Xbox Series X|S. Игрокам доступны обучающий режим, PvP-режим Versus и масштабный PvE-режим Horde Siege, в котором три отряда одновременно выполняют дополнительные задачи и отбиваются от волн врагов.
Если интерес к E-Day сохранится после завершения тестирования, у игры есть все шансы стать самым заметным запуском в истории серии на PC.
Как всегда без приукрас майкрософт не могут: Steam ~20000 игроков и это проверить можно, Xbox 1.2 млн и это по словам аналитиков. Серьезно, а что тогда не 100 млн, как во времена пика gamepass инфу тоже вкидывали аналитики. Нет там такого ажиотажа по Gears даже среди Xbox игроков, т.к майки как не умели, так и не умеют продвигать свои игры
играл в бетку на боксе,ну такое гомно!!🤌чисто тир