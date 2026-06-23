Братство на финише: лимитированное коллекционное издание Gears of War: E-Day почти полностью распродано

Официальные представители Xbox Game Studios объявили в своём магазине, что тираж премиального коллекционного издания Gears of War: E-Day Limited Collector's Edition практически полностью раскуплен по предварительным заказам. Разработчики из студии The Coalition призвали преданных фанатов поторопиться с оформлением покупки, пока товар ещё остаётся в наличии на складах. Данный эксклюзивный набор создан специально для ценителей франшизы и призван увековечить память о Дне Прорыва, заложившем основу знаменитой истории.

Центральным элементом коллекционного набора стала массивная 15-дюймовая диорама-статуэтка, изображающая Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго в момент начала масштабного вторжения Саранчи. Эта детализированная композиция призвана передать нерушимые узы братства, зародившиеся в тот день, когда привычный мир человечества рухнул.

Помимо статуэтки, в премиальную коробку со специальным выдвижным ящиком вложили точную металлическую копию армейских жетонов Карлоса Сантьяго и открытку с личной благодарностью от лица команды создателей.

Покупатели также обнаружат внутри эксклюзивный художественный принт, памятную внутриигровую фотографию персонажей.

И уникальный металлический кейс SteelBook, оформленный известным иллюстратором Люком Присом.

Физический комплект бережно упакован в прочную коллекционную коробку, которая отлично подходит для демонстрации на полке.

В состав данного лимитированного издания также включили цифровой бонус в виде максимального цифрового издания Gears of War: E-Day Premium Edition. Этот электронный набор гарантирует покупателям официальный ранний доступ к полноценной версии шутера на несколько дней раньше глобального мирового релиза. Оформить предварительный заказ на оставшиеся копии и ознакомиться со всеми деталями комплектации геймеры могут на официальной торговой площадке Xbox.