Бюджет Gears of War: E-Day мог включить расходы на технологии The Coalition - менеджер Xbox объяснил ситуацию

Обсуждение предполагаемой стоимости разработки Gears of War: E-Day получило новое развитие. Ранее в публикациях появилась оценка в 500 миллионов долларов — сумма, которая вызвала вопросы о том, насколько оправданны подобные расходы для одной игры. Бывший менеджер по продуктам Xbox Дерек Риз предложил взглянуть на ситуацию шире: по его мнению, значительная часть затрат могла быть связана не столько с самой Gears of War: E-Day, сколько с содержанием и развитием технологической инфраструктуры The Coalition.

Риз покинул Microsoft в 2023 году, поэтому неизвестно, участвовал ли он непосредственно в производстве новой Gears of War. Тем не менее в Xbox он занимал должность старшего менеджера по продуктам и работал над бизнес-планированием ряда крупных проектов, включая Minecraft, Sea of Thieves и Microsoft Flight Simulator. По его словам, The Coalition — одна из наиболее технологически продвинутых команд Microsoft, специализирующаяся на Unreal Engine.

«Большая часть затрат The Coalition объясняется тем, что это самая передовая команда Microsoft, занимающаяся разработкой на Unreal Engine, а также тем, что речь идёт об одной из ключевых игр», — пояснил Риз. Он также рассказал, что в своё время участвовал в обсуждении плана, который позволил бы другим студиям пользоваться технологическими наработками команды и тем самым распределять расходы на их поддержку.

Таким образом, оценка в 500 миллионов долларов может отражать совокупные затраты на работу The Coalition за несколько лет, а не исключительно бюджет Gears of War: E-Day. Схожую версию ранее высказывал журналист Windows Central Джез Корден, предположивший, что речь идёт о расходах студии за последние семь лет.

Сама цифра получила дополнительное внимание после того, как журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил её достоверность. Однако он не уточнил, какие именно статьи расходов в неё входят. Поэтому считать 500 миллионов долларов подтверждённым бюджетом непосредственно Gears of War: E-Day пока нельзя.

Похожая ситуация возникала и вокруг Turn 10 Studios: содержание команды было связано не только с разработкой Forza Motorsport, но и с поддержкой движка ForzaTech, который используется в других проектах. В случае The Coalition речь может идти о той же модели — когда крупная студия одновременно создаёт игру и развивает технологии, которыми пользуются другие подразделения Microsoft.

Впрочем, даже если значительная часть суммы пошла на общие технологические задачи, это не отменяет вопроса о растущей стоимости крупных игр. Пока неизвестно, насколько именно Gears of War: E-Day повлияла на расходы студии и какую часть этих вложений Microsoft рассчитывает вернуть за счёт продаж.