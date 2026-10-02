Digital Foundry: Gears of War: E-Day задаёт новую планку графики на Xbox Series X|S

Digital Foundry выпустила технический разбор Gears of War: E-Day, уделив особое внимание версиям для Xbox Series X|S. Эксперты называют игру одной из наиболее продвинутых демонстраций возможностей Unreal Engine 5 и отмечают, что The Coalition удалось заметно поднять планку визуального качества на текущем поколении Xbox.

Одной из ключевых технологий стала MegaLights — система динамического освещения с трассировкой лучей, созданная Epic Games. Она позволяет одновременно работать с тысячами источников света и их динамическими тенями. В E-Day технология используется для освещения сцен, начиная от обычных фонарей и заканчивая вспышками выстрелов и взрывами.

На Xbox Series X игрокам доступны три графических режима, использующих Temporal Super Resolution (TSR):

Performance — 60 FPS, внутренняя динамическая разрешённая область около 936p;

Balanced — 40 FPS, около 1000p;

Quality — 30 FPS, около 1152p.

Во всех случаях изображение масштабируется средствами TSR вплоть до 4K. По наблюдениям Digital Foundry, в более линейных эпизодах игра поддерживает выбранную частоту кадров достаточно стабильно. В крупных сценах и при быстрых перемещениях возможны отдельные колебания производительности, однако VRR помогает сгладить их восприятие.

У Xbox Series S ограничения по памяти приводят к более заметным компромиссам. Здесь также доступны три режима:

Performance — около 576p;

Balanced — около 648p;

Quality — около 792p.

Все они используют TSR. Кроме снижения разрешения, на младшей консоли упрощены некоторые визуальные эффекты, включая глобальное освещение и отражения. Режим 60 FPS также работает менее стабильно, чем на Series X, хотя серьёзные просадки, по данным Digital Foundry, случаются редко.

В итоге Digital Foundry рассматривает Gears of War: E-Day как одну из наиболее впечатляющих демонстраций Unreal Engine 5 на консолях. По мнению технических специалистов, The Coalition удалось создать своеобразную витрину современных возможностей движка, которая одновременно показывает, насколько далеко разработчики уже смогли продвинуть технологии освещения, геометрии и отражений на нынешнем поколении Xbox.