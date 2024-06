Директор Gears of War: E-Day пообещал "новые ощущения" и историю происхождение Лансера

The Coalition и Gears of War вернулись на Xbox Games Showcase в этом году. Однако вместо часто упоминаемой Gears 6 она представила Gears of War: E-Day. Исследуя происхождение E-Day с точки зрения Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго, это приквел, который «сформирует будущее» франшизы.

Однако это не значит, что игра возвращается к исполнению и игровому процессу первой игры, как утверждают директор Мэтт Сирси и директор по бренду Николь Фосетт. Сирси сказал Windows Central:

«Мы думаем, что у нас есть довольно хорошее представление о том, что делает Gears великолепной, но это не значит, что мы должны вернуть Gears к ее самой простой возможной версии. Есть некоторые вещи, которые мы пробовали, но они не сработали, а некоторые вещи, которые мы пробовали, на самом деле оказались довольно хорошими/



Мы знаем, что есть эта основная, линейная вещь «вопреки всему», которая протекает через нее, но у нас есть место для игры с этим. У нас есть целый город, с которым можно играть. Gears of War: E-Day будет ощущаться как чертовски крутая игра Gears, как та, что у людей в головах. Но она также будет ощущаться как новая игра. У нее будет новое ощущение. Она будет ощущаться свежей и хорошей одновременно».

Интересно, что Сирси и Фосетт ухмыльнулись, когда их спросили, появится ли генерал РААМ, антагонист первой игры. «Сейчас мы не отвечаем на вопросы о сюжете...»

Однако фанаты могут с нетерпением ждать автоматическую винтовку Лансер. Фосетт подтвердил, что E-Day исследует историю её происхождения.

«Мы увидим, что Лансер была создана постфактум, поскольку не было оружия, которое могло бы пробить сверхтолстую шкуру Саранчи. Мы расскажем историю того, как это произошло, и да, вы тоже сможете им воспользоваться».

Конечно, он также описывает историю происхождения «многих вещей», чтобы мы могли увидеть другие грани созданной Коалиции Объединённых Государств.

Gears of War: E-Day выйдет на Xbox Series X/S и ПК. Хотя у него нет окна релиза, по слухам, она выйдет в 2025 году.