Директор Gears of War: E-Day пообещал "новые ощущения" и историю происхождение Лансера

The Coalition и Gears of War вернулись на Xbox Games Showcase в этом году. Однако вместо часто упоминаемой Gears 6 она представила Gears of War: E-Day. Исследуя происхождение E-Day с точки зрения Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго, это приквел, который «сформирует будущее» франшизы.
Однако это не значит, что игра возвращается к исполнению и игровому процессу первой игры, как утверждают директор Мэтт Сирси и директор по бренду Николь Фосетт. Сирси сказал Windows Central:
«Мы думаем, что у нас есть довольно хорошее представление о том, что делает Gears великолепной, но это не значит, что мы должны вернуть Gears к ее самой простой возможной версии. Есть некоторые вещи, которые мы пробовали, но они не сработали, а некоторые вещи, которые мы пробовали, на самом деле оказались довольно хорошими/
Мы знаем, что есть эта основная, линейная вещь «вопреки всему», которая протекает через нее, но у нас есть место для игры с этим. У нас есть целый город, с которым можно играть. Gears of War: E-Day будет ощущаться как чертовски крутая игра Gears, как та, что у людей в головах. Но она также будет ощущаться как новая игра. У нее будет новое ощущение. Она будет ощущаться свежей и хорошей одновременно».
Интересно, что Сирси и Фосетт ухмыльнулись, когда их спросили, появится ли генерал РААМ, антагонист первой игры. «Сейчас мы не отвечаем на вопросы о сюжете...»
Однако фанаты могут с нетерпением ждать автоматическую винтовку Лансер. Фосетт подтвердил, что E-Day исследует историю её происхождения.
«Мы увидим, что Лансер была создана постфактум, поскольку не было оружия, которое могло бы пробить сверхтолстую шкуру Саранчи. Мы расскажем историю того, как это произошло, и да, вы тоже сможете им воспользоваться».
Конечно, он также описывает историю происхождения «многих вещей», чтобы мы могли увидеть другие грани созданной Коалиции Объединённых Государств.
Gears of War: E-Day выйдет на Xbox Series X/S и ПК. Хотя у него нет окна релиза, по слухам, она выйдет в 2025 году.
Главное, что не пошаговая
Тактикс была бы очень крутое, если бы там добавили базу и разные штуки как в хком, а они выпустили какой-то обрубок с крутой боевкой(
Ну она всёже не плоха
Очень ждем-с, давно жду новые гири что бы навернуть с каким нибудь кентом в коопе, проходил вообще все части включая джаджмент, гири - единственное весомое преимущество 360 и хуана в свое время перед плойками)
Gears of War: E-Day выйдет на Xbox Series X/S и ПК. Хотя у него нет окна релиза, по слухам, она выйдет в 2025 году.
А она точно выйдет на этом поколении консолей с такой графикой что была в ролике? На счёт S уверен что будет многое урезано но вот на series X хотелось бы такой графон что был в ролике.
Интересно, что Сирси и Фосетт ухмыльнулись, когда их спросили, появится ли генерал РААМ, антагонист первой игры. «Сейчас мы не отвечаем на вопросы о сюжете...»
Даже не представляю как чудовищно круто выглядел бы генерал РААМ, если даже обычная саранча что была в ролике выглядит так хорошо! Очень жду показа реального геймплея и только тогда можно будет серьёзно говорить о игре, ну а пока что можно лишь только фантазировать))).
Скорее всего, очередной рескин с парой новых пушек.