Дисковые издания Gears of War: E-Day теперь можно перевести в "цифру" на Xbox

Microsoft добавила Gears of War: E-Day в программу Disc-to-Digital, позволив владельцам физических копий для Xbox конвертировать их в цифровые лицензии. Опция стала доступна уже сегодня, что дает возможность обладателям дисков заранее подготовить свои профили к запуску игры.

Своевременный старт программы напрямую связан с открытием раннего доступа к новому шутеру, разработанному студией The Coalition, который начнется 1 октября. Цифровая активация позволит владельцам дисковых изданий (включая коллекционные) полноценно подготовиться к релизу и запустить игру сразу же в момент открытия серверов.

Полноценный релиз Gears of War: E-Day состоится на 6 октября на ПК и Xbox Series. Программа Disc-to-Digital призвана упростить доступ к игре для пользователей современных консолей Xbox Series X и Series S без оптического привода, предлагая бесшовный переход на цифровой формат