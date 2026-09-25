Эмбарго на обзоры Gears of War: E-Day спадет 1 октября, за пять дней до релиза

Информационное эмбарго на публикацию рецензий к шутеру Gears of War: E-Day официально спадет 1 октября в 16:00 по московскому времени. Раннее снятие запрета за пять дней до мирового релиза традиционно указывает на высокую уверенность Microsoft и Xbox Game Studios в качестве проекта. Примечательно, что обзоры будут опубликованы одновременно с открытием раннего доступа для покупателей премиального издания.

Грядущая игра от студии The Coalition — это не прямое продолжение истории Кейт Диаз из Gears 5, а полноценный приквел, переносящий хронологию на 14 лет назад, до событий легендарной первой части. Сюжетная кампания сосредоточится на драматичном Дне Прорыва (Emergence Day), показав первые мгновения кровавого вторжения Саранчи на планете Сера. Главными героями выступят молодые и еще не успевшие пройти через горнило войны Маркус Феникс и Доминик Сантьяго.

С точки зрения атмосферы и игрового процесса новинка совершит бескомпромиссный шаг к истокам серии. Проект, создаваемый на базе Unreal Engine 5, переосмыслит классический позиционный экшен: привычные перестрелки с укрытиями теперь будут разворачиваться в гнетущей обстановке сурвайвал-хоррора, подчеркивающей уязвимость героев и постоянное ощущение опасности.

Релиз Gears of War: E-Day для ПК и Xbox Series X/S запланирован на 6 октября.