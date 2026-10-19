Фанаты Gears of War: E-Day раскрыли тайное послание генерала РААМа об уничтожении Калоны

Поклонники Gears of War: E-Day наткнулись на интригующее пасхальное яйцо, способное дополнить историю игровой вселенной новыми деталями. Изучая коллекционный внутриигровой пергамент, фанаты смогли декодировать руническую письменность Саранчи. Как оказалось, скрытый текст напрямую касается генерала РААМа и проливает свет на трагические события в Калоне.

По версии участников игрового сообщества, расшифрованный текст представляет собой прямой приказ генерала РААМа. В послании военачальник от лица королевы Мирры поручает Саранче по имени Враак полностью уничтожить Калону. Кроме того, в документе фигурирует еще один представитель расы по имени Грев, который, как утверждается, оказывал поддержку Врааку во время штурма города.

Эти сведения помогают точнее выстроить иерархию в руководстве Саранчи и доказывают, что падение Калоны координировалось на самом высоком армейском уровне. При этом наибольшие споры в сети вызвало появление Грева: геймеры предполагают, что под этим именем скрывается Саранча с механизированной рукой из официальных трейлеров. Впрочем, авторы проекта пока никак не комментировали догадки фанатов.

На фоне открытия в среде фанатов также возобновились дискуссии о потенциальных сюжетных дополнениях или DLC, на которые могла бы намекать эта скрытая записка. Игроки активно спорят, станет ли эта история основой для будущего расширения игрового процесса или же останется глубоко проработанной деталью для фанатов лора.

Стоит подчеркнуть, что представленный вариант перевода является исключительно фанатской инициативой и не имеет статуса официального канона. Тем не менее, этот случай наглядно демонстрирует, насколько детально проработан игровой мир Gears of War: E-Day и как много секретов в нем еще заложено. Ознакомиться с расшифровкой рун и принять участие в дискуссии можно непосредственно на Reddit.