Фанаты PlayStation запустили петицию за выход Gears of War: E-Day на PS5

После подтверждения того, что Gears of War: E-Day выйдет только на Xbox Series X|S и ПК, часть владельцев PlayStation решила попытаться повлиять на ситуацию. В сети появилась специальная петиция с призывом выпустить новую игру серии и на консоли Sony.

Авторы инициативы утверждают, что релиз на PlayStation позволил бы познакомить проект с миллионами дополнительных игроков и существенно расширил бы аудиторию франшизы. По их мнению, дополнительные продажи могли бы помочь Microsoft и студии The Coalition финансировать будущие части серии, новые дополнения и дальнейшую поддержку игры.

Поводом для появления петиции стали слухи, которые ранее распространялись в социальных сетях. По неподтверждённой информации, у разработчиков якобы существовала версия Gears of War: E-Day для PS5, однако позже от неё отказались после внутреннего решения руководства Xbox. Официального подтверждения этим сообщениям не было.

Несмотря на активное обсуждение темы в интернете, сама петиция пока не получила широкой поддержки. За первую неделю после запуска она собрала менее трёхсот подписей, что заметно ниже ожиданий её создателей.

На данный момент Microsoft и студия The Coalition не объявляли о планах по выпуску Gears of War: E-Day на PlayStation 5. Согласно официальной информации, проект остаётся эксклюзивом экосистемы Xbox и ПК.