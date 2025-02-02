Фил Спенсер приехал в студию The Coalition, чтобы проконтролировать процесс разработки Gears of War: E-Day

Глава Microsoft Gaming, Фил Спенсер, делился в социальных сетях, что посетил студию The Coalition, чтобы ознакомиться с текущим состоянием проекта.

1 февраля Фил Спенсер опубликовал в своих социальных сетях фото, которое можно увидеть ниже, и добавил комментарий:

«На этой неделе я провел много времени с командой The Coalition, общаясь с ними и наблюдая за их прогрессом в разработке Gears of War: E-Day».

Также стало известно, что студии People Can Fly, принимавшей участие в создании оригинальной трилогии, помогают в разработке Gears of War: E-Day. Также, Xbox может готовить обновленную трилогию.

В июне прошлого года на выставке Xbox Games Showcase студия The Coalition представила анонс Gears of War: E-Day. Фанаты рассчитывали на полноценный релиз Gears 6, однако разработчики решили раскрыть подробности о «Дне Вторжения», а именно — о его первых днях.

На данный момент у игры Gears of War: E-Day еще нет установленной даты выхода, но ряд авторитетных инсайдеров сообщает, что она выйдет в 2025 году.