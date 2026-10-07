Gears of War: E-Day и Star Wars Galactic Racer возглавили мировой чарт продаж Steam

Gears of War: E-Day возглавила мировой чарт продаж Steam, заняв первое место среди платных игр. Для Microsoft, Xbox и студии The Coalition такой результат стал сильным сигналом, особенно с учетом релиза проекта на ПК. Данный рейтинг отражает текущую ситуацию в магазине Valve и может измениться в любой момент.

Помимо нового ответвления культовой франшизы Xbox, отличный старт на платформе показал еще один недавний релиз — Star Wars Galactic Racer. Игра также смогла закрепиться на верхних строчках списка самых продаваемых платных тайтлов по всему миру.

Успешный дебют сразу двух новинок обеспечил им сильные стартовые позиции на платформе Valve. Смогут ли проекты закрепить этот результат и как долго Gears of War: E-Day удержит лидерство в чарте, покажут ближайшие дни.