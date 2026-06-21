Gears of War: E-Day изменит систему перезарядки, ставшую символом серии

Студия The Coalition решила переосмыслить одну из самых узнаваемых особенностей серии Gears of War в предстоящей Gears of War: E-Day. Речь идет о системе Active Reload, которая сопровождала франшизу почти два десятилетия и давно стала ее визитной карточкой.

По словам креативного директора проекта Мэтта Сирси, разработчики переработали механику после многочисленных тестов. Теперь шкала активной перезарядки по умолчанию будет отображаться в центре экрана, а не в правом верхнем углу, как это было в предыдущих играх серии. В студии считают, что такое решение делает систему более естественной частью игрового процесса и позволяет игрокам быстрее реагировать во время перестрелок.

При этом поклонникам классического интерфейса переживать не стоит — расположение шкалы можно будет изменить в настройках.

Изменения коснутся не только интерфейса. В E-Day отдельные виды оружия получат собственные уникальные эффекты Active Reload. Например, легендарный дробовик Gnasher позволит прервать перезарядку в любой момент и использовать уже заряженные патроны, отказавшись от бонусов идеальной перезарядки ради мгновенного выстрела.

Разработчики подчеркивают, что при создании E-Day фактически заново собрали многие системы серии после перехода на Unreal Engine 5. Цель студии — сохранить дух оригинальной Gears of War, одновременно осовременив игровой процесс для новой аудитории.

Релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября на PC, Xbox Series X/S и в Game Pass.