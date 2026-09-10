Gears of War: E-Day может первой получить "платиновое" достижение Xbox

Gears of War: E-Day может стать первой игрой с новым аналогом платинового трофея на Xbox. В опубликованном списке достижений игры обнаружено достижение, которое выдаётся за получение всех остальных и не приносит Gamerscore.

Достижение называется «The Lucky Ones Died on E-Day». Оно открывается после получения всех остальных достижений в игре, а его ценность указана как ноль очков — что соответствует предполагаемому принципу нового «платинового» достижения Xbox.

Microsoft ранее подтвердила планы добавить такой аналог на Xbox до конца 2026 года. Однако пока неясно, является ли найденное достижение частью новой системы или просто стандартным достижением за полное прохождение.

Поэтому E-Day может оказаться первой игрой с новой наградой, но утверждать это пока рано. До релиза выйдут другие проекты, чьи списки достижений ещё не опубликованы, и они также могут получить аналог платинового трофея.

Gears of War: E-Day выйдет 6 октября 2026 года.