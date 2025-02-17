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Gears of War: E-Day 2025 г.
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.2 99 оценок

Gears of War: E-Day может выйти в 2025 году, проект в разработке уже 5 лет

Simple Jack
Новости

Анонсированная в 2024 году Gears of War: E-Day может выйти гораздо быстрее, чем многие думают. На днях пользователи сети обратили внимание на LinkedIn*-профиль старшего дизайнера уровней The Coalition, где сказано, что разработка игры идёт уже 5 лет.

Дизайнер приступил к работе в 2020 году сразу после выхода дополнения Gears 5: Hivebusters. Это значит, что игра не находится на ранней стадии производства, как предполагали многие.

Новая информация сходится с недавними прогнозами инсайдера Nate The Hate. В январе он предположил, что Gears of War: E-Day выйдет уже летом или осенью, в промежутке между ремейком The Elder Scrolls 4: Oblivion и Fable.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Неплохо было бы ремастеры трилогии на ПК выпустить вместе с E-Day, но это так, мечты...

9
HighForbes

И на плойку всю трилогию завезли бы

1
Grimnebulin

Ну по факту квадрологию если Gears of War: Judgment учитывать. Так-то первую часть уже ремастировали для ПК и слухи про Маркус Феникс колекшен уже ходят давно но дальше слухов дело не идёт что-то

2
Punisher1 Grimnebulin

Самый желанный сборник наверное у многих

0
Kreliann

И Фейбл 2 портировать, и Лост Одиссей. Но Фил про них забыл походу.

0
BAZKIN

Может выйти
А может не выйти

1