Gears of War: E-Day может выйти в 2025 году, проект в разработке уже 5 лет

Анонсированная в 2024 году Gears of War: E-Day может выйти гораздо быстрее, чем многие думают. На днях пользователи сети обратили внимание на LinkedIn*-профиль старшего дизайнера уровней The Coalition, где сказано, что разработка игры идёт уже 5 лет.
Дизайнер приступил к работе в 2020 году сразу после выхода дополнения Gears 5: Hivebusters. Это значит, что игра не находится на ранней стадии производства, как предполагали многие.
Новая информация сходится с недавними прогнозами инсайдера Nate The Hate. В январе он предположил, что Gears of War: E-Day выйдет уже летом или осенью, в промежутке между ремейком The Elder Scrolls 4: Oblivion и Fable.
Неплохо было бы ремастеры трилогии на ПК выпустить вместе с E-Day, но это так, мечты...
И на плойку всю трилогию завезли бы
Ну по факту квадрологию если Gears of War: Judgment учитывать. Так-то первую часть уже ремастировали для ПК и слухи про Маркус Феникс колекшен уже ходят давно но дальше слухов дело не идёт что-то
Самый желанный сборник наверное у многих
И Фейбл 2 портировать, и Лост Одиссей. Но Фил про них забыл походу.
Может выйти
А может не выйти