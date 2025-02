Gears of War: E-Day может выйти в 2025 году, проект в разработке уже 5 лет

Анонсированная в 2024 году Gears of War: E-Day может выйти гораздо быстрее, чем многие думают. На днях пользователи сети обратили внимание на LinkedIn*-профиль старшего дизайнера уровней The Coalition, где сказано, что разработка игры идёт уже 5 лет.

Дизайнер приступил к работе в 2020 году сразу после выхода дополнения Gears 5: Hivebusters. Это значит, что игра не находится на ранней стадии производства, как предполагали многие.

Новая информация сходится с недавними прогнозами инсайдера Nate The Hate. В январе он предположил, что Gears of War: E-Day выйдет уже летом или осенью, в промежутке между ремейком The Elder Scrolls 4: Oblivion и Fable.