Gears of War: E-Day на шаг ближе к релизу: игра получила возрастной рейтинг в Корее

Портал Gematsu заметил, что Gears of War: E-Day успешно прошла классификацию южнокорейского рейтингового комитета GRAC. Обычно получение рейтинга означает завершение важного этапа разработки. Это сильно повышает шансы на то, что официальную дату релиза раскроют уже в ближайшие месяцы.

Главные подробности об игре станут известны совсем скоро. Полноценная презентация проекта назначена на 7 июня — она стартует сразу после завершения основной трансляции Xbox Games Showcase. Студия The Coalition обещает показать первые кадры реального геймплея и поделиться инсайдерской информацией.

Для фанатов серии это по-настоящему долгожданное событие. С момента анонса в 2024 году Microsoft показывала лишь красивый синематик, так что грядущее шоу станет первой возможностью увидеть реальную игру во всей красе.