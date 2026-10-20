Gears of War: E-Day - одна из самых популярных игр на момент запуска в Северной Америке

Аналитик Мэт Пискателла опубликовал рейтинг вовлечённости игроков, основанный на данных Circana по рынку Северной Америки. Согласно этим сведениям, Gears of War: E-Day оказалась в числе самых популярных игр сразу после своего релиза.

Речь идет о неделе, завершившейся 11 октября — как раз в день выхода Gears of War: E-Day. Похоже, это единственный новый проект, которому удалось показать достойные результаты среди других недавних релизов (по крайней мере, согласно представленным данным, которые носят частичный характер, поскольку опираются лишь на выборку пользователей).

По словам Пискателлы, Gears of War: E-Day заняла третье место по популярности на консолях Xbox, уступив лишь неизменным лидерам — Fortnite и Roblox, но обойдя NBA 2K27, Minecraft и даже Call of Duty.

Пусть это не первое место, но, учитывая, что на консольном рынке сейчас безраздельно властвуют условно-бесплатные «игры-сервисы» (в частности, Fortnite и Roblox), результат выглядит весьма впечатляющим. Впрочем, он не отражает напрямую объем продаж, так как учитывает и тех пользователей, которые играют через подписку Game Pass.

Другие новинки начала октября показали себя гораздо скромнее: например, Star Wars: Galactic Racer, несмотря на отличные отзывы критиков, поднялась лишь до 15-й строчки в Steam, а на PS5 и Xbox Series X|S и вовсе не попала в топ-100. Обзор долгожданного приквела Gears of War: E-Day для Xbox Series X|S и ПК

Как отмечает сам Пискателла, в консольном сегменте долгое время доминировали исключительно крупные игры-сервисы — именно они привлекали наибольшее число активных пользователей. В частности, Fortnite, Roblox и ежегодные баскетбольные симуляторы (в данном случае — NBA 2K27) регулярно возглавляют рейтинги по количеству игроков онлайн.

Ещё один любопытный факт, выявленный на основе этих данных, — возвращение ARC Raiders в верхние строчки чартов. Это произошло благодаря выходу обновления 2.0 «Frozen Trail», которое, судя по всему, успешно привлекло пользователей обратно в игру.