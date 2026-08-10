Gears of War: E-Day отвратительно работает на видеокартах Nvidia и потребляет намного больше ресурсов, чем должна

Стартовавшее бета-тестирование шутера Gears of War: E-Day преподнесло неприятный сюрприз владельцам видеокарт от Nvidia. В ходе тестов выяснилось, что текущая сборка игры демонстрирует катастрофические проблемы с оптимизацией и распределением памяти исключительно на графических ускорителях "зелёных".

Внимание на проблему обратили технический блогер под ником zWORMz Gaming, решивший протестировать игру на видеокартах, заявленных в минимальных системных требованиях: GeForce RTX 2060 (6 ГБ) и Radeon RX 6600 (8 ГБ). Для чистоты эксперимента обе карты тестировались на идентичном ПК с процессором Intel Core i5-12600KF и 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5. При одинаковых настройках и использовании одного и того же апскейлера (XeSS) игра вела себя совершенно по-разному.

Главной проблемой на видеокартах Nvidia стало неадекватное потребление оперативной памяти. Игра на RTX 2060 резервировала сумасшедшие 20–23 ГБ ОЗУ, постоянно выгружая данные из видеопамяти в систему. Это приводило к сильнейшим статтерам, особенно при смене ракурсов камеры и подгрузке новых зон. Кроме того, необъяснимо сильно возрастала нагрузка на центральный процессор, доходя до 85-90%, чего не наблюдалось в аналогичных условиях у конкурента. Примечательно, что увеличение видеопамяти ситуацию не спасало: тесты на 12-гигабайтной RTX 3060 показали такую же нездоровую утечку оперативной памяти ПК.

В то же время на видеокарте Radeon RX 6600 игра показала отличную стабильность. Система потребляла адекватные 16-17 ГБ оперативной памяти, нагрузка на процессор была в норме, а микрофризы при переходах между сценами практически отсутствовали.

Эксперты недоумевают, как могла возникнуть такая колоссальная разница в производительности в проекте, созданном на Unreal Engine 5. Некоторые эксперты предполагают, что корень проблемы кроется в «сырых» драйверах Nvidia или специфических ошибках работы движка с архитектурой памяти этих карт.