Gears of War: E-Day - первая игра The Coalition за 11 лет без повторного использования ассетов или игрового кода

Одна из самых распространённых и важных практик в разработке видеоигр — это повторное использование ресурсов и строк кода. Нет необходимости переделывать каждую игру с нуля, особенно если вы остаётесь в рамках одной серии и движка разработки.

В интервью Xbox Wire креативный директор Мэтт Сирси, директор по бренду Николь Фосетт, арт-директор Ариан Ханбек и технический директор Кейт Рейнер рассказали о том, что происходит за кулисами Gears of War: E-Day.

Рейнер сообщила, что Gears of War: E-Day — это первая игра The Coalition с 2015 года, в которой не используются ресурсы или анимация из предыдущих игр. За эти годы студия работала над такими играми, как Gears of War 4, Gears of War 5, дополнение Hivebuster, Gears Tactics и даже мобильная игра Gears Pop!. От игры к игре студия сохраняла «устаревший код» для будущих проектов.

Gears of War: E-Day, с другой стороны, была полностью создана с нуля. Речь идёт об уровнях, анимации, персонажах, оружии и даже звуках. Разработчикам на помощь пришёл Unreal Engine 5. Сирси объясняет:

Мы использовали UE5, чтобы поднять Gears до уровня современных игр, не теряя при этом того, что делает её уникальной.

Одной из наиболее часто используемых функций UE5 в Gears of War: E-Day является MegaLight, система освещения. Ханбек объясняет, что студия хотела создать игру с немного более хоррор-тематикой, ближе к первой Gears of War, и система освещения помогла создать правильную атмосферу.