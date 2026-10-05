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Подписчики PS Plus Deluxe получили 3-часовую пробную версию S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия The Coalition призналась в нежелании двигать серию Gears of War вперед без Маркуса и Дома
Мексиканские геймеры оказались главной опорой франшизы Gears of War вопреки рынку США
Канадский певец The Weeknd посетил Shift Up и опубликовал фото титульного экрана и новых врагов Stellar Blade Blood Rain
Сюжет гоночного дополнения для The Crew Motorfest официально признали каноном Tomb Raider
Разработчики королевской битвы Fortnite переняли приемы удержания аудитории из казино Лас-Вегаса
Состоялся релиз минималистичного браузера Blanc с плавающей панелью и отказом от встроенного ИИ
Бывший топ-менеджер Electronic Arts назвал видеоигры сильнейшим изобретением человечества со времен появления религии
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