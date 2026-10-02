Gears of War: E-Day побила рекорд франшизы по пиковому онлайну в Steam еще до официального релиза

Долгожданный шутер Gears of War: E-Day установил новый исторический рекорд серии, набрав 20374 одновременных игрока в Steam. Этого результата игра достигла в период "раннего доступа", который открылся для обладателей премиального предзаказа и подписчиков Xbox Game Pass Ultimate. Игра уверенно обошла предыдущего рекордсмена франшизы на ПК - Gears 5, чей пиковый онлайн в Steam составлял 10196 человек. Ранее, в августе, проект уже показывал отличные результаты во время бета-тестирования, собрав более 14 тысяч игроков.

Gears of War: E-Day - это масштабный научно-фантастический приквел культовой серии от студии The Coalition, разработанный на движке Unreal Engine 5. Действие игры разворачивается за 14 лет до событий оригинального триллера и рассказывает о Дне Прорыва - первом дне катастрофического вторжения подземной орды Саранчи на планету Сера. В центре сюжета находятся молодые Маркус Феникс и Дом Сантьяго, которым предстоит столкнуться с первобытным ужасом войны.

Эксперты ожидают, что текущий рекорд будет многократно побит уже в ближайшие дни. Полноценный глобальный релиз Gears of War: E-Day для всех игроков запланирован на 6 октября 2026 года.