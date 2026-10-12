Gears of War: E-Day подверглась DDoS-атакам, лишившим игроков доступа даже к сюжетному режиму

Прошедшие выходные обернулись настоящим кошмаром для создателей Gears of War: E-Day и фанатов франшизы из-за масштабных сбоев в работе серверов. Вместо обещанных часов увлекательного геймплея игроки столкнулись с жесткими техническими багами. Сначала пользователи штурмовали форумы с жалобами на бесконечный поиск матчей, из-за чего многие даже решили, будто у шутера проблемы с онлайном. Однако реальность оказалась хуже: игра принялась массово выкидывать людей прямо посреди матчей, а последующие ошибки намертво блокировали повторный вход.

Главный скандал разгорелся из-за того, что из строя вышли не только мультиплеерные режимы. Поскольку Gears of War: E-Day жестко требует постоянного подключения к сети, пострадали и любители одиночного прохождения. Игроки, рассчитывавшие погрузиться в историю Маркуса Феникса и Дома Сантьяго, попросту не смогли запустить сюжетную кампанию, что вызвало шквал ярости в сообществе.

Разработчики прервали молчание и признались, что инфраструктура игры подверглась мощным DDoS-атакам. Согласно официальному заявлению студии, технические команды делают всё возможное для отражения угроз и минимизации ущерба, однако ситуация всё ещё остается на контроле, а авторы просят геймеров проявить терпение.

Однако эти объяснения успокоили далеко не всех фанатов. Многие игроки подчеркивают, что сюжетная кампания должна работать и без доступа к интернету — тогда подобные инциденты не блокировали бы доступ к купленному продукту. Сообщество отмечает: даже если разработчики не виноваты в DDoS-атаках напрямую, именно требование обязательного онлайна приводит к тому, что последствия ударов ощущают даже те люди, которых вообще не интересуют сетевые состязания.

Провал сетевой инфраструктуры вновь спровоцировал масштабное противостояние между аудиторией и издателями из-за жестких требований DRM. Геймеры справедливо отмечают: будь в игре офлайн-режим, многие из них даже не заметили бы хакерских атак. Однако создатели Gears of War: E-Day пока воздерживаются от заявлений по поводу внедрения полноценного офлайна, оставляя аудиторию один на один с неработающими серверами