Gears of War E-Day показала второй лучший дебют в Game Pass за 2026 год уступив лишь Forza Horizon 6

Новый шутер Gears of War: E-Day от студии The Coalition показал мощный старт на консолях семейства Xbox. По данным статистического портала TrueAchievements, долгожданный экшен продемонстрировал второй по величине дебют 2026 года. Игра мгновенно подтвердила статус одного из главных систем-селлеров Microsoft, уступив на старте лишь безоговорочному лидеру платформы — Forza Horizon 6.
В недельном чарте популярности Xbox новинка сходу вырвалась на первую строчку. За неделю, завершившуюся 12 октября, Gears of War: E-Day возглавила топ-40 самых востребованных тайтлов, оставив позади таких мультиплеерных гигантов, как Fortnite, Roblox и Call of Duty. Более того, в свою премьерную неделю шутер привлек на 16,6% больше активных игроков, чем Minecraft, который традиционно оккупирует вершину списка.
10 самых популярных игр на Xbox (неделя, закончившаяся 12 октября 2026 г.):
- Gears of War: E-Day
- Minecraft
- Fortnite
- ROBLOX
- Call of Duty
- Forza Horizon 6
- Rocket League
- Grand Theft Auto V
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- EA SPORTS FC 27
Проект установил новые рекорды внутри экосистемы Xbox Game Pass. E-Day превзошла стартовые показатели недавней Halo: Campaign Evolved на 8,6%, а также разгромила другие крупные релизы года — Subnautica 2 и Minecraft Dungeons 2 (последнюю — на 164,6%). На данный момент топ-3 главных запусков в подписке за 2026 год выглядит следующим образом: Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day и обновленная Halo.
Лучшие релизы в Xbox Game Pass в 2026 году (на текущий момент)
- Forza Horizon 6 (Ultimate, PC Game Pass)
- Gears of War: E-Day (Ultimate, PC Game Pass)
- Halo: Campaign Evolved (Ultimate, PC Game Pass)
- Subnautica 2 (Ultimate, PC Game Pass)
- Minecraft Dungeons 2 (Ultimate, PC Game Pass)
- NBA 2K26 (Premium, Ultimate, PC Game Pass)
- EA Sports FC 26* (Ultimate, PC Game Pass через EA Play)
- RV There Yet? (Premium, Ultimate, PC Game Pass)
- Palworld 1.0 (Premium, Ultimate, PC Game Pass)
- High on Life 2 (Ultimate, PC Game Pass)
Тем не менее, абсолютный рекорд Forza Horizon 6 остался непобитым. Гоночный хит от Playground Games удерживает статус самого масштабного релиза на Xbox как минимум с 2024 года — стартовая аудитория нового Gears составила лишь 67,3% от показателей лидера. Несмотря на это, аналитики сходятся во мнении, что Microsoft обеспечила себе один из самых успешных релизов в истории франшизы, вернув Маркусу Фениксу былую славу.
Если бы не объявили, что игра не выйдет на древн