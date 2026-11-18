Студия The Coalition представила свежее контентное обновление для Gears of War: E-Day: апдейт подготавливает игру к старту тематического события Thanksgibbing и устраняет технические баги в сетевом и сюжетном режимах. Разработчики добавили в проект техническую базу для запуска грядущего праздничного ивента, а также провели плановую работу над исправлением ошибок, на которые ранее жаловались игроки.
В сетевом режиме Demolition была полностью переработана и налажена система возрождения, из-за сбоев которой пользователи могли появляться вплотную к врагам или на противоположной стороне карты. Вдобавок в кооперативной кампании авторы устранили неполадку во второй главе четвертого акта, мешавшую корректному завершению миссии на электростанции.
Наряду с исправлением игровых ошибок, новый патч сфокусирован на технической оптимизации и повышении надежности работы проекта на всех поддерживаемых платформах — ПК, консолях Xbox и портативных системах. Команда разработчиков стремится обеспечить максимальную плавность игрового процесса и исключить технические сбои в преддверии ожидаемого роста активности пользователей.
Релиз данного апдейта является завершающим шагом в подготовке серверной и клиентской части, знаменуя полную готовность игры к официальному запуску тематического события Thanksgibbing.
Оно ещё живое ? это мусор который трап у руля, к такому даже прикасаться не желания, тоже самое что играть новый драгон эдж.
где fsr 4.1 на xbox ушлёпки?
Series S с значит стабильность.
графически шедевральна. концовка стоящая. но процентов 70 игры это нытье мэгс и задалбывающий город с побочками. боевку вроде и хорошо прокочали, но импакт 0, а враги губки. гири 3 так и остались эталоном.