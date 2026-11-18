Студия The Coalition представила свежее контентное обновление для Gears of War: E-Day: апдейт подготавливает игру к старту тематического события Thanksgibbing и устраняет технические баги в сетевом и сюжетном режимах. Разработчики добавили в проект техническую базу для запуска грядущего праздничного ивента, а также провели плановую работу над исправлением ошибок, на которые ранее жаловались игроки.

В сетевом режиме Demolition была полностью переработана и налажена система возрождения, из-за сбоев которой пользователи могли появляться вплотную к врагам или на противоположной стороне карты. Вдобавок в кооперативной кампании авторы устранили неполадку во второй главе четвертого акта, мешавшую корректному завершению миссии на электростанции.

Наряду с исправлением игровых ошибок, новый патч сфокусирован на технической оптимизации и повышении надежности работы проекта на всех поддерживаемых платформах — ПК, консолях Xbox и портативных системах. Команда разработчиков стремится обеспечить максимальную плавность игрового процесса и исключить технические сбои в преддверии ожидаемого роста активности пользователей.

Релиз данного апдейта является завершающим шагом в подготовке серверной и клиентской части, знаменуя полную готовность игры к официальному запуску тематического события Thanksgibbing.