На площадке Steam стартовала первая в истории Gears of War: E-Day распродажа, причём дебютная скидка оказалась весьма внушительной — сразу 30%. Особенно примечательно, что научно-фантастический боевик от студии The Coalition вышел совсем недавно, 6 октября 2026 года.

Таким образом, с момента официального релиза прошло всего полтора месяца, однако издательство Xbox Game Studios уже решило предложить покупателям существенную скидку. До этого момента игра продавалась в Steam без каких-либо скидочных предложений.

Gears of War: E-Day представляет собой шутер от третьего лица, события которого разворачиваются за 14 лет до оригинальной Gears of War. Игрокам предстоит узнать историю Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго, столкнувшихся с первым масштабным вторжением Орды Саранчи. Игра разработана на движке Unreal Engine 5 и предлагает сюжетную кампанию, кооперативное прохождение, режим Horde Siege и соревновательные многопользовательские сражения.

Стоит отметить, что столь существенное снижение стоимости вскоре после релиза делает нынешнее предложение особенно привлекательным для тех, кто откладывал знакомство с новой частью знаменитой серии.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 2 декабря.