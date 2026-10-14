Gears of War: E-Day получила рейтинговые матчи - The Coalition готовит патч с исправлениями

Студия The Coalition добавила рейтинговые матчи в сетевой режим Gears of War: E-Day. Соревновательный режим стал доступен 13 октября, спустя неделю после полноценного релиза шутера. Одновременно разработчики сообщили о подготовке обновления, которое должно исправить основные ошибки и повысить стабильность игры.

Рейтинговая система охватывает четыре режима, причём каждый из них получил отдельный ранг. Для первоначальной калибровки игрокам необходимо завершить пять матчей. Всего предусмотрено пять рангов: «Бронза», «Серебро», «Золото», «Оникс» и «Алмаз». Дополнительно пользователей распределяют по четырём дивизионам в зависимости от уровня мастерства. Они показывают положение игрока относительно остального сообщества.

Запуск рейтингового режима состоялся на фоне недавних проблем с сетевой инфраструктурой. Ранее серверы Gears of War: E-Day подверглись DDoS-атаке, из-за которой игроки сталкивались с обрывами соединения и длительным ожиданием начала матчей. По заявлению The Coalition, эти неполадки удалось устранить.

Теперь разработчикам предстоит не только поддерживать работу соревновательных режимов, но и довести техническое состояние игры до более стабильного уровня. Точные сроки выхода патча пока не объявлены.