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Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.6 164 оценки

Gears of War: E-Day получила релизный трейлер

monk70 monk70

Xbox Game Studios и The Coalition представили релизный трейлер Gears of War: E-Day. Приквел культовой серии уже доступен владельцам Premium Edition и Premium Edition Upgrade — эти издания предоставляют пятидневный ранний доступ.

Полноценный релиз игры состоится 6 октября на Xbox Series X|S и ПК через Steam и Microsoft Store. В день выхода шутер также станет доступен подписчикам Xbox Game Pass.

Действие Gears of War: E-Day разворачивается за 14 лет до событий первой части серии. Подзаголовок игры отсылает к так называемому Дню Прорыва — моменту, когда полчища существ, известных как Орда Саранчи и ранее обитавших под землёй, выбрались на поверхность планеты Сера, поставив человечество на грань вымирания.

Главные герои игры — хорошо знакомые поклонникам серии Маркус Феникс и Доминик Сантьяго. Несмотря на то, что они уже опытные солдаты, участвовавшие в так называемых Маятниковых войнах, с таким ужасающим врагом им приходится столкнуться впервые.

Трейлеры 15
34
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Egik81

Бета-тестеры за свои деньги пошли как вижу.

18
lkdgblwrnktbrjnbtwrlkb

металлика вроде на фоне играет, как в колде в трейлерах, нормально нормально американская тема это вам не это

3
Glodus Muspell

чето торренты молчат

2
VigitalART

Хуанг RR не завез в игру . Почему так? 🤔Говорят там шума много 😔

1
WerGC

новый визуал забыли добавить уже и CoD похорошел