Gears of War: E-Day получила релизный трейлер

Xbox Game Studios и The Coalition представили релизный трейлер Gears of War: E-Day. Приквел культовой серии уже доступен владельцам Premium Edition и Premium Edition Upgrade — эти издания предоставляют пятидневный ранний доступ.

Полноценный релиз игры состоится 6 октября на Xbox Series X|S и ПК через Steam и Microsoft Store. В день выхода шутер также станет доступен подписчикам Xbox Game Pass.

Действие Gears of War: E-Day разворачивается за 14 лет до событий первой части серии. Подзаголовок игры отсылает к так называемому Дню Прорыва — моменту, когда полчища существ, известных как Орда Саранчи и ранее обитавших под землёй, выбрались на поверхность планеты Сера, поставив человечество на грань вымирания.

Главные герои игры — хорошо знакомые поклонникам серии Маркус Феникс и Доминик Сантьяго. Несмотря на то, что они уже опытные солдаты, участвовавшие в так называемых Маятниковых войнах, с таким ужасающим врагом им приходится столкнуться впервые.