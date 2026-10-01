Gears of War: E-Day получила высокие оценки - критики хвалят возвращение к корням серии, но спорят о темпе кампании

В сети появились первые обзоры Gears of War: E-Day, и новая игра The Coalition получила преимущественно положительные отзывы. На момент публикации в OpenCritic проект имеет 90 баллов в среднем, а 92% критиков рекомендуют игру. На момент написания, в выборке агрегатора учитывалось 25 рецензий.

Особенно часто журналисты отмечают боевую систему. Критики хвалят тяжёлое и выразительное оружие, улучшенную мобильность персонажей, разрушение окружения и возвращение к более мрачной атмосфере первых частей. Некоторые обозреватели считают, что The Coalition удалось сохранить знакомую формулу Gears of War, одновременно сделав перестрелки более современными. The Verge, например, назвал игру уверенным и напряжённым приквелом, который не пытается отказаться от проверенной временем механики укрытий.

Положительно оценивают и визуальную составляющую. Журналисты обращают внимание на технологичность проекта и качество разрушений, а также на то, как Unreal Engine 5 помогает передать масштаб Emergence Day. Один из авторов прямо назвал Gears of War: E-Day «визуально впечатляющей и эмоционально напряжённой кампанией».

При этом без претензий не обошлось. В числе главных недостатков критики называют повторяемость некоторых ситуаций, проблемы с темпом и искусственным интеллектом противников. В частности, The Guardian считает, что игра временами слишком сильно повторяет уже знакомые элементы, а линейная структура уровней ограничивает исследование окружения.

Некоторым обозревателям также не понравилось, что история уделяет меньше внимания Маркусу Фениксу, чем можно было ожидать. В GRYOnline.pl отметили возвращение к корням серии и улучшения по сравнению с предыдущими играми, но среди минусов указали именно проблемы с темпом, AI и ролью Маркуса.

Показательно, насколько разными оказались отдельные оценки. A Gaming Network поставил игре 9/10, похвалив кампанию, жестокие сражения и исследование мира, а Console Creatures также оценил проект на 9/10, назвав его одной из лучших игр серии с точки зрения ощущений от стрельбы.

При этом Echo Boomer оказался значительно строже: автор считает, что несмотря на отличный геймплей, чрезмерно живучие противники, ориентация на кооператив и не слишком содержательная история могут сделать кампанию одной из самых слабых в серии.

«Gears of War: E-Day» выйдет 6 октября 2026 года на Xbox Series X|S и PC, включая Steam и Microsoft Store. Игра также будет доступна с первого дня в PC Game Pass и Game Pass Ultimate. Владельцы Premium Edition получили возможность начать прохождение раньше — с 1 октября.

Таким образом, первые оценки показывают довольно цельную картину: Gears of War: E-Day воспринимается как возвращение к классической формуле серии с современной технической базой. Основные претензии связаны не с фундаментом игры, а с тем, насколько долго она способна поддерживать интерес за счёт новых ситуаций, разнообразия и темпа кампании.