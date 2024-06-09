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Gears of War: E-Day TBA
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 62 оценки

Gears of War: E-Day получит субтитры на русском языке. Стали известны минимальные требования к ПК

monk70
Новости

На своей Xbox Games Showcase в рамках Summer Game Fest компания Microsoft представила последнюю часть научно-фантастической серии шутеров: Gears of War E-Day. Ее разрабатывает The Coalition, внутренняя студия Xbox, посвященная всему, что касается Gears. В настоящее время у игры нет даты выхода, но она создается на Unreal Engine 5.

E-Day происходит за 14 лет до первой Gears и рассказывает историю первого появления Саранчи на Сере. В ней снова присутствует Маркус Феникс, и она позиционируется как история происхождения.

На странице проекта в Steam появилось указание, что игра получит перевод на русский язык в виде субтитров. Также опубликованы минимальные системные требования к ПК.

    • 64-разрядные процессор и операционная система
    • ОС: Win10 19H1
    • Процессор: AMD Ryzen 5 3500 | Intel i7-6700K
    • Оперативная память: 12 ГБ ОЗУ
    • Видеокарта: AMD RX 5600 | NVidia GTX 1070
    • DirectX: версии 12
    • Сеть: Широкополосное подключение к интернету
    • Место на диске: 80 ГБ
    • Звуковая карта: Совместимость с DirectX
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34
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Это конечно прекрасно, но я ждал ремастер оригинальной трилогии, тем более, что есть ремастер первой части, почему нельзя выпустить 2 и 3 на ПК и новый иксбокс.

19
Punisher1

Скажи спасибо за анонс хоть приквела а то 5 лет тишина была

12
UralGames83Ru Punisher1

Согласен

4
Челодой моловек 94

+

0
Punisher1 UralGames83Ru

Я тоже ждал ремастеры 2 3 но я, неожидал что будет приквел сразу когда показали город и вторжение мысли так это начало так и ещё повязку Феникса. Жаль дату не сказали

4
lowkek

Ну теперь ремастер 2-3 они могут долго делать, раз новая часть - приквел. Возможно, оно будет стоить того

1
Jayne Cobb

Эх обидно не показали ремастера Gears of War 2 и 3 части!

6
Egik81

Логично людей использующих русский язык как дополнительный в мире много. Поэтому и лишь титры.

2
FireLion1993

Это очень хорошо!)
Лично Я жду её)

1
saa0891

По сринам выглядит атмосферно и крипово, это радует.

1
nikolai999

Gtx 1070, отлично.

0
lowkek

Релиз игры даже непонятно в каком году, а страница в Стиме уже полностью заполнена. Интересно.

0
Пользователь ВКонтакте

По сути это же приквел // Андрей Абрамов

0
жмё

жду репак

-2
Newworld_DESTROYER

они до сих пор подстраиваются под доисторические карточки, сегодня любой школотрон минимум 2060супер имеет

-29
Fee1good

1650 и 1060 в топе используемых видеокарт Steam до сих пор

с подключением

11
Omnia Smirnow Fee1good

Спокойно, у чела наверное RTX 4090, как и каждого второго пользователя сайта.

8
Tabletka_aspirina Omnia Smirnow

ага, был тут один клован, который мне видосы с ютуба стыбренные с чужого канала кидал, усирался доказывал что у него 4090, до сих пор наверное сидит пыхтит ролики ищет монтирует.

2
SubaruBrzDream Tabletka_aspirina

я даже его фотку находил)

2
demanik1 Fee1good

3060, 3060Ti, 2060, 3070 тоже в топе.

0