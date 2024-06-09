Gears of War: E-Day получит субтитры на русском языке. Стали известны минимальные требования к ПК

На своей Xbox Games Showcase в рамках Summer Game Fest компания Microsoft представила последнюю часть научно-фантастической серии шутеров: Gears of War E-Day. Ее разрабатывает The Coalition, внутренняя студия Xbox, посвященная всему, что касается Gears. В настоящее время у игры нет даты выхода, но она создается на Unreal Engine 5.
E-Day происходит за 14 лет до первой Gears и рассказывает историю первого появления Саранчи на Сере. В ней снова присутствует Маркус Феникс, и она позиционируется как история происхождения.
На странице проекта в Steam появилось указание, что игра получит перевод на русский язык в виде субтитров. Также опубликованы минимальные системные требования к ПК.
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Win10 19H1
- Процессор: AMD Ryzen 5 3500 | Intel i7-6700K
- Оперативная память: 12 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD RX 5600 | NVidia GTX 1070
- DirectX: версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: 80 ГБ
- Звуковая карта: Совместимость с DirectX
Это конечно прекрасно, но я ждал ремастер оригинальной трилогии, тем более, что есть ремастер первой части, почему нельзя выпустить 2 и 3 на ПК и новый иксбокс.
Скажи спасибо за анонс хоть приквела а то 5 лет тишина была
Согласен
+
Я тоже ждал ремастеры 2 3 но я, неожидал что будет приквел сразу когда показали город и вторжение мысли так это начало так и ещё повязку Феникса. Жаль дату не сказали
Ну теперь ремастер 2-3 они могут долго делать, раз новая часть - приквел. Возможно, оно будет стоить того
Эх обидно не показали ремастера Gears of War 2 и 3 части!
Логично людей использующих русский язык как дополнительный в мире много. Поэтому и лишь титры.
Это очень хорошо!)
Лично Я жду её)
По сринам выглядит атмосферно и крипово, это радует.
Gtx 1070, отлично.
Релиз игры даже непонятно в каком году, а страница в Стиме уже полностью заполнена. Интересно.
По сути это же приквел // Андрей Абрамов
жду репак
они до сих пор подстраиваются под доисторические карточки, сегодня любой школотрон минимум 2060супер имеет
1650 и 1060 в топе используемых видеокарт Steam до сих пор
с подключением
Спокойно, у чела наверное RTX 4090, как и каждого второго пользователя сайта.
ага, был тут один клован, который мне видосы с ютуба стыбренные с чужого канала кидал, усирался доказывал что у него 4090, до сих пор наверное сидит пыхтит ролики ищет монтирует.
я даже его фотку находил)
3060, 3060Ti, 2060, 3070 тоже в топе.