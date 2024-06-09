Gears of War: E-Day получит субтитры на русском языке. Стали известны минимальные требования к ПК

На своей Xbox Games Showcase в рамках Summer Game Fest компания Microsoft представила последнюю часть научно-фантастической серии шутеров: Gears of War E-Day. Ее разрабатывает The Coalition, внутренняя студия Xbox, посвященная всему, что касается Gears. В настоящее время у игры нет даты выхода, но она создается на Unreal Engine 5.

E-Day происходит за 14 лет до первой Gears и рассказывает историю первого появления Саранчи на Сере. В ней снова присутствует Маркус Феникс, и она позиционируется как история происхождения.

На странице проекта в Steam появилось указание, что игра получит перевод на русский язык в виде субтитров. Также опубликованы минимальные системные требования к ПК.