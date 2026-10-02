Gears of War: E-Day пробилась в топ бестселлеров Steam после первых обзоров

Шутер Gears of War: E-Day удостоился высокой похвалы от профильной прессы, превзойдя даже самые оптимистичные ожидания индустрии. Согласно первым обзорам, проект стал одним из самых высокооцененных релизов текущего года. Для игрового подразделения Microsoft это знаковая победа, особенно на фоне возвращения гиганта к стратегии консольной эксклюзивности.

Положительное сарафанное радио уже конвертировалось в коммерческий успех. Согласно актуальным чартам, Gears of War: E-Day занимает четвертую строчку в чарте мировых бестселлеров Steam. Стремительный взлет в рейтинге продаж зафиксирован сразу после публикации финальных рецензий, которые и послужили главным триггером.

Сейчас новинка от The Coalition уступает лишь несменяемому лидеру в лице условно-бесплатной Counter-Strike 2 и недавним крупным хитам уровня Ace Combat 8. Аналитики не исключают, что при сохранении текущей динамики игра имеет все шансы возглавить платный топ Steam.

Ключевые показатели вовлеченности игроков ожидаются в экосистеме Xbox, где Gears of War: E-Day будет доступна в рамках подписки Xbox Game Pass. Окончательные выводы о масштабах успеха проекта можно будет сделать после его полноценного релиза, который состоится 6 октября.