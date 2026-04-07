Gears of War: E-Day раскроет трагедию "Дня Вторжения" и уязвимость Маркуса

Разработчики из The Coalition официально подтвердили: приквел о «Дне Вторжения» (Emergency Day) возвращается к корням - чистому хоррору первой части Gears.
Что нас ждет:
- Возвращение клаустрофобии: Забудьте о героическом пафосе последних частей. Нас ждет напряжение, тьма и постоянный страх перед «неизвестным» врагом.
- Мрачная атмосфера: Подавленные тона, гнетущие локации и ощущение тотального отчаяния, пока Саранча прорывается из-под земли. Тот самый ужас, по которому мы скучали.
- Уязвимый Маркус: Мы увидим события глазами молодого Маркуса Феникса. Здесь он еще не непобедимый суперсолдат. Вы прочувствуете хаос, панику и всю жестокость вторжения на своей шкуре.
- Враги, внушающие трепет: Саранча будет выглядеть гротескно, вести себя непредсказуемо и пугающе.
- Трагедия города Калона: Нам обещают интимную и глубокую историю. Вы почувствуете боль жителей и увидите крах человечества вблизи.
- Механики выживания: Геймплей заточен под хоррор — «панические перезарядки» и бои, где любая ошибка станет фатальной.
E-Day - это не просто очередная часть Gears... это возвращение к темной душе франшизы.
Видимо я как то совсем неправильно играл и понял в "своё время" эту игру.
На словах звучит правильно, но по факту оригинал делал Клиффи Би, а сейчас другие люди которые пытаются подражать. Возможно получится, а возможно не получится.
Первая гиря особенная это правда. В ней есть элемент хоррора. Уже прямо начиная со второй части - игру насквозь нашпиговали колофдьюти моментами - аля стрельба с туррелей, пафосные виды ролики поездки/полёты на драндулетах, но графика во второй части всё ещё соответствовала серому канону первых гирь и имела небольшую хоррорнось, даже маленький момент в лабе - чем не хоррор? А третья уже была - чисто цветастый колофдьюти, местами смердящий бордой - трэшачина полная. Про 4 и 5 в приличном обществе не принято вспоминать - ибо это не Клиффи раз, и вообще не гири. А ну да есть ещё всеми забытый спиноф от создателей булетштрома, с блондином в гг, там несколько игровых персонажей было - вот она клёвая та которая от пипл кэн флай.
ну да да делайте я согласен на такое
а вот это трындёж - ну не верю я в хоть какую-то хардкорность трипл эй игр в 2026, не будет такого, всё будет лайтово в плане сложности - тут врут точно как положено врать. Да оригинал гирь не блистал хардкором как бы.
P.s. в первой части забавные диалоги между членами сквада, они все такие гипертрофировано гротескные и типа крутые, что практически плохи до смешного, но настолько плохи что хороши; смысл в том, что оригинальные гири имеют свой стиль и почерк, это НЕ про реализм, если будут делать игру с графикой как например в фейбл4, то будет видно как выкатят первый геймплей - то в болото сразу, это не то, стильная графика должна быть мультяшно-сиджиайная, но никакого вонючего реализмьа
P.s.s. вот ролики рекламные для второй части были крутые а сама игру, потеряла шарм и сильно переоценена школьниками, опоздавшими на праздник. Мой любимый трейлер ниже и он лучше всего отражает ту самую гротескно-гипертрофированную максимальную крутость Маркуса из 1 и 2 частей, смогут ли сейчас так? Не знаю. Ведь Клиффи тогда был молод и очень зол.