Gears of War: E-Day расскажет о событиях, происходящих в течение нескольких дней

Хотя в центре сюжета приквела Gears of War: E-Day будет вторжение Саранчи, игра охватит события, происходящие в течение нескольких дней, а не 24 часов, как предполагалось ранее.

Креативный директор Gears Мэтт Сирси (Matt Searcy) в интервью GamesRadar+ пояснил, что история E-Day будет включать в себя подготовку к вторжению, саму битву и ее последствия.

"Это не один день, а несколько", — говорит Сирси. "Но речь идет именно о событии, о том, чтобы оставаться с этими персонажами с момента, когда все происходит, и быть с ними каждую минуту, на протяжении всех дней, которые проходят в городе, и действительно переживать это их глазами, как то, что происходит с ними, так и то, что происходит с городом вокруг них, с людьми вокруг них, с другими персонажами".

Напомним, что Gears of War: E-Day - это приквел, действие которого разворачивается за 14 лет до событий оригинальной игры. В нем будет рассказано о Дне Разлома, когда Орда Саранчи атаковала планету Сера, положив начало Войне против Саранчи.

Изначально предполагалось, что вся сюжетная линия игры будет умещаться в 24 часа, по аналогии с фильмом "Черный ястреб". Однако расширение временных рамок позволит разработчикам более детально показать предысторию вторжения и его влияние на персонажей и мир игры.

Дата релиза Gears of War: E-Day пока не объявлена. Игра будет доступна на Xbox Series и PC.