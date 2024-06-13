Gears of War: E-Day расскажет о событиях, происходящих в течение нескольких дней

Хотя в центре сюжета приквела Gears of War: E-Day будет вторжение Саранчи, игра охватит события, происходящие в течение нескольких дней, а не 24 часов, как предполагалось ранее.
Креативный директор Gears Мэтт Сирси (Matt Searcy) в интервью GamesRadar+ пояснил, что история E-Day будет включать в себя подготовку к вторжению, саму битву и ее последствия.
"Это не один день, а несколько", — говорит Сирси. "Но речь идет именно о событии, о том, чтобы оставаться с этими персонажами с момента, когда все происходит, и быть с ними каждую минуту, на протяжении всех дней, которые проходят в городе, и действительно переживать это их глазами, как то, что происходит с ними, так и то, что происходит с городом вокруг них, с людьми вокруг них, с другими персонажами".
Напомним, что Gears of War: E-Day - это приквел, действие которого разворачивается за 14 лет до событий оригинальной игры. В нем будет рассказано о Дне Разлома, когда Орда Саранчи атаковала планету Сера, положив начало Войне против Саранчи.
Изначально предполагалось, что вся сюжетная линия игры будет умещаться в 24 часа, по аналогии с фильмом "Черный ястреб". Однако расширение временных рамок позволит разработчикам более детально показать предысторию вторжения и его влияние на персонажей и мир игры.
Дата релиза Gears of War: E-Day пока не объявлена. Игра будет доступна на Xbox Series и PC.
Надо было еще выпустить ремастеры 1-2-3 на ПК официальные, и уже их назвать Ultimate Edition
Можно было бы назвать Ultimate Trilogy и включить мультиплеер еще. Видел инфу, что выпустят ремастеры. // Илья Афанасьев
Этой инфе уже лет 5. Каждый год кто-то вбрасывает якобы инсайды, что вот-вот анонсируют сборник, но всё тишина
Ну это намного лучше, чем какая-то левая деваха и остальная школота из 4-5. Надеюсь покажут COG до войны, будет интересное вступление.
Нескольких дней :( значит не увидим упоминаний гейба // Миша Силовичков
Скорее всего, события где-то на неделю рястянутся. Интересно было бы глянуть на то, чем мир жил за несколько дней до нападения
Пехота без каски. Такъ не победим!