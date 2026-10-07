Gears of War E-Day снова обновила рекорд по пиковому онлайну в Steam, но получает средние отзывы из-за повестки

Приквел Gears of War E-Day от The Coalition и Xbox Game Studios продолжает ставить рекорды серии по одновременным игрокам в Steam. После полноценного релиза 6 октября 2026 года (ранний доступ для владельцев Premium Edition стартовал 1 октября) пиковый онлайн вырос до 31517 человек по данным трекеров на 7 октября.

Это заметно выше предыдущего максимума игры в раннем доступе, который уже почти вдвое перекрыл прежний рекорд серии на платформе - 10196 у Gears 5. Бета летом достигала около 22 тысяч, но для полноценной версии нынешний пик стал новым максимумом. Цифры учитывают только Steam; игроки на Xbox, через Xbox-приложение на PC и Game Pass (игра доступна с первого дня) в статистику не входят.

При этом пользовательские отзывы в Steam остаются в "В основном положительные" - около 75% положительных оценок. Значительная часть негативных отзывов связана с восприятием "повестки". Игроки жалуются на заметную роль новой героини Мэгс Картер, которую часть аудитории считает "женщиной-боссом", оттесняющей Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго. Встречаются претензии к косметике в мультиплеере и общему тону. Примерно половина видимых негативных отзывов затрагивает именно эти моменты, другие критикуют длину и однообразие кампании, технические проблемы или геймплейные решения.

Приквел рассказывает о Дне Появления (Emergence Day) - начале вторжения локустов, за 14 лет до событий оригинальной игры. Сюжет рассказывает о молодых ветеранах Маркусе Фениксе и Доминике Сантьяго, которые только что вернулись с Маятниковых войн и теперь вынуждены пережить первый кошмар столкновения с новым врагом.

Сильный старт по онлайну показывает интерес к серии на PC, но разделение отзывов из-за нарративных и "культурных" моментов уже заметно влияет на общую оценку.