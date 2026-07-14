Gears of War: E-Day станет технологической витриной RTX - NVIDIA раскрыла ключевые особенности ПК-версии

NVIDIA официально подтвердила техническое партнёрство со студией The Coalition, благодаря которому Gears of War: E-Day выйдет на ПК с полным набором современных технологий RTX. Будущий шутер получит поддержку DLSS 4.5 с Dynamic Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution, NVIDIA Reflex и трассировки лучей, что должно обеспечить не только более высокую производительность, но и заметно улучшить качество изображения.

Разработчики заявили, что трассировка лучей будет использоваться для теней, глобального освещения Lumen и окружающей окклюзии. Хотя NVIDIA пока не раскрыла ожидаемые показатели производительности, уже известно, что владельцы видеокарт GeForce RTX смогут воспользоваться всеми ключевыми фирменными технологиями компании сразу после выхода игры.

Особое внимание The Coalition уделила графической составляющей проекта. На Unreal Fest 2026 технический директор студии Кейт Рейнер рассказала, что команда практически полностью переработала технологическую основу игры, чтобы максимально использовать возможности Unreal Engine 5. Одним из главных нововведений стала система MegaLights из Unreal Engine 5.7, позволяющая одновременно отображать сотни динамических источников света с полноценными тенями. Именно эта технология, по словам разработчиков, помогает добиться впечатляющего уровня детализации без ущерба для производительности на современных консолях и ПК.

Проверить возможности движка игроки смогут уже совсем скоро. Ранний доступ к открытому бета-тестированию многопользовательского режима стартует 6 августа для оформивших предзаказ и подписчиков PC Game Pass. Полноценный релиз Gears of War: E-Day запланирован на 6 октября.

В честь сотрудничества NVIDIA также запустила тематический розыгрыш уникальной видеокарты GeForce RTX 5080 Founders Edition, оформленной в стиле Gears of War. Акция проходит в рамках программы GeForce Summer Nights и приурочена к запуску одного из самых ожидаемых технологичных релизов года.