Gears of War: E-Day ушла "на золото", предзагрузка стартует 29 сентября

До выхода Gears of War: E-Day от студии The Coalition остались считанные недели, и игра уже отправилась в печать («ушла на золото»). В публикации на Xbox Wire глава студии Майк Крамп поблагодарил «множество людей, которые помогли нам достичь этого момента, и особенно — фанатов».

Ваша любовь к Gears вдохновляла нас на каждом этапе пути и напоминала, почему эта франшиза так много значит для стольких людей. Спасибо всем, кто играл, следил за новостями и делился отзывами на протяжении всего этого времени.

Предзагрузка игры начнётся 29 сентября; она будет доступна в том числе подписчикам Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Разумеется, те, кто хочет начать играть раньше остальных, могут приобрести Premium Edition — оно открывает доступ к игре 1 октября Остальным придётся ждать 6 октября, чтобы лично опробовать новинку.

Любопытно, что разработчики также опубликовали список достижений. Не стоит опасаться спойлеров: список довольно безобиден, а потенциальные сюжетные подробности скрыты за расплывчатыми названиями. В остальном достижения выдаются за привычные вещи: например, за прохождение всех актов и выполнение дополнительных задач на любой сложности. Свои достижения есть у режимов Horde Siege и Versus, однако, к сожалению, знаменитое достижение «Seriously?» из предыдущих частей не вернулось.

На смену ему пришло достижение «Dead Serious». Чтобы получить его, нужно пройти кампанию на 100% на максимальной сложности (Insane), достичь максимального уровня, полностью прокачать все четыре класса и совершить 25 000 убийств в режиме Versus. Задача не из тех, что выполняются в первый же день, но вполне посильная за несколько месяцев игры.

Gears of War: E-Day выйдет эксклюзивно на Xbox Series X/S и ПК.