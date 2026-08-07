Gears of War: E-Day уже побила рекорд серии в Steam - и открытая бета ещё даже не началась

Бета-тестирование Gears of War: E-Day стартовало всего день назад, но игра уже успела установить новый рекорд серии по количеству одновременных игроков в Steam.

По данным SteamDB, пиковый онлайн беты достиг 14 331 игрока. Это лучший результат в истории Gears of War в Steam — причём речь пока идёт только о раннем доступе.

Для сравнения, Gears 5 ранее удерживала рекорд серии с результатом чуть более 10 тысяч одновременных игроков. Gears Tactics достигла 7351 игрока, а прошлогодняя Gears of War Reloaded — почти 5000.

При этом нынешняя статистика выглядит ещё интереснее из-за того, что полноценный открытый этап беты пока не стартовал. Сейчас попробовать E-Day могут обладатели предзаказа и подписчики Game Pass Ultimate.

Для всех остальных бета станет доступна с 13 по 17 августа. Игрокам предложат PvP-режим Versus и масштабный Horde на 12 человек.

Таким образом, 14 331 игрок — это лишь результат ограниченного этапа тестирования. Если после открытия доступа для всех аудитория заметно вырастет, E-Day может установить новый рекорд серии с большим запасом.

Полноценный релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября на Xbox Series X|S и PC, а также в Game Pass Ultimate.