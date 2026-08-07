Gears of War: E-Day уже побила рекорд серии в Steam - и открытая бета ещё даже не началась

Бета-тестирование Gears of War: E-Day стартовало всего день назад, но игра уже успела установить новый рекорд серии по количеству одновременных игроков в Steam.
По данным SteamDB, пиковый онлайн беты достиг 14 331 игрока. Это лучший результат в истории Gears of War в Steam — причём речь пока идёт только о раннем доступе.
Для сравнения, Gears 5 ранее удерживала рекорд серии с результатом чуть более 10 тысяч одновременных игроков. Gears Tactics достигла 7351 игрока, а прошлогодняя Gears of War Reloaded — почти 5000.
При этом нынешняя статистика выглядит ещё интереснее из-за того, что полноценный открытый этап беты пока не стартовал. Сейчас попробовать E-Day могут обладатели предзаказа и подписчики Game Pass Ultimate.
Для всех остальных бета станет доступна с 13 по 17 августа. Игрокам предложат PvP-режим Versus и масштабный Horde на 12 человек.
Таким образом, 14 331 игрок — это лишь результат ограниченного этапа тестирования. Если после открытия доступа для всех аудитория заметно вырастет, E-Day может установить новый рекорд серии с большим запасом.
Полноценный релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября на Xbox Series X|S и PC, а также в Game Pass Ultimate.
14 331 - Ну ясно... Прям рекорд за рекордом.
Сначала Halo "стрельнул" на 25K пиковый онлайн, после такого успеха:
Теперь "Гири" на подходе?
по сути единственный единственная живая серия старых шутеров которая досих пор подерживается теми же разрабами.
у Ид софтвейр по несколько раз менялся состав. А всякие квейки живут за счёт модов ну и нескольких длс раз в пару лет
у хало менялись разрабы да и судя по ремейку серия никому не нужна
у крайтеков в году так 2014-2015 куча сотрудников свалило
Графена нет.
Я не в курсах, а зачем перешли на 5 ануего там, что изменилось -картинка!? И упала производительность. вот млять прогресс. Я понимаю, появилась разрушаемость объектов.Да даже нет частиц этого движка. Куда плывём х з. Заходишь пошмалять в ботву и радуешься. Что мне эта картинка, я уже хочу что бы всё разлеталось в пух и прах в подобных играх.