Gears of War: E-Day вошла в четверку самых популярных игр на Xbox

Новый шутер Gears of War: E-Day от студии The Coalition продемонстрировал высокие показатели вовлеченности аудитории на старте продаж. Согласно данным платформы Circana Player Engagement Tracker, 6 октября 2026 года приквел культовой франшизы занял четвертое место по числу активных пользователей на консолях Xbox во всем мире.

Как сообщил ведущий отраслевой аналитик Circana Мэт Пискателла, в день своего глобального релиза игра уступила по популярности лишь трем проектам: мультиплеерному феномену Fortnite, игровой платформе Roblox и симулятору NBA 2K27.

Эксперты обращают внимание на феноменальное удержание аудитории. По информации Circana, среднее время одной игровой сессии пользователя в Gears of War: E-Day превысило 200 минут (более 3 часов и 20 минут). Столь высокая вовлеченность особенно примечательна для игры с упором на сюжетную кампанию.

Абсолютное количество игроков и точные объемы продаж на текущий момент не раскрываются. Тем не менее уверенный дебют в экосистеме Microsoft подтверждает высокий коммерческий потенциал новинки, которая с первого дня также доступна в сервисе Xbox Game Pass.