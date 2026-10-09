Gears of War: E-Day вошла в четверку самых популярных игр на Xbox

Новый шутер Gears of War: E-Day от студии The Coalition продемонстрировал высокие показатели вовлеченности аудитории на старте продаж. Согласно данным платформы Circana Player Engagement Tracker, 6 октября 2026 года приквел культовой франшизы занял четвертое место по числу активных пользователей на консолях Xbox во всем мире.
Как сообщил ведущий отраслевой аналитик Circana Мэт Пискателла, в день своего глобального релиза игра уступила по популярности лишь трем проектам: мультиплеерному феномену Fortnite, игровой платформе Roblox и симулятору NBA 2K27.
Эксперты обращают внимание на феноменальное удержание аудитории. По информации Circana, среднее время одной игровой сессии пользователя в Gears of War: E-Day превысило 200 минут (более 3 часов и 20 минут). Столь высокая вовлеченность особенно примечательна для игры с упором на сюжетную кампанию.
Абсолютное количество игроков и точные объемы продаж на текущий момент не раскрываются. Тем не менее уверенный дебют в экосистеме Microsoft подтверждает высокий коммерческий потенциал новинки, которая с первого дня также доступна в сервисе Xbox Game Pass.
Играю я на Высоком уровне сложности. Пару раз стрельнул влево, пару раз вправо. Никого не убил. Через минуту битва закончилась все как то сами умерли. Думаю показалось, решил следующие битвы так же "проходить", т.е. стрелять буквально пару раз. Оказалось они проходятся чуть ли не сами по себе.
Включаю последний уровень сложности. Болванчики просто стоят на месте и стреляют и всё. Подойти к ним проблематично, потому что дизайн уровней г-но. А отстреливать из далека дико скучно.
Теперь думаю посмотреть, что на нормальном уровне сложности. А не появится ли там какой-нибудь газовый след и не начнет ли игра сама в себя играть...
Это даже не уровень 4-5 частей, это какое-то новое дно. Прям старались сделать игру "удобной", а на ИИ просто сэкономили.
п.с.: в настройках отключил вообще всю помощь в обоих случаях.