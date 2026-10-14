Gears of War E-Day возглавила топ платных игр Microsoft Store в США несмотря на Game Pass

Шутер Gears of War: E-Day занял первую строчку в списке самых продаваемых платных игр в американском Microsoft Store. Данный результат примечателен тем, что подписчики Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass получили доступ к проекту в день релиза без дополнительной платы. Тем не менее значительное количество пользователей предпочло приобрести новинку за полную стоимость в личную коллекцию.

Рейтинг Top Paid отслеживает исключительно прямые покупки и не учитывает аудиторию, которая играет по подписке. Корпорация Microsoft традиционно не раскрывает конкретные цифры продаж или выручку в рамках этих чартов, однако лидерство проекта наглядно демонстрирует высокий розничный спрос на тайтл.

Помимо Gears of War: E-Day, в лидирующую группу американского чарта пробились еще два крупных релиза. В топ-4 чарта продаж также вошли Minecraft Dungeons 2 и Star Wars Galactic Racer, занявшие третье и четвертое места соответственно.

Успех флагманского шутера доказывает, что появление игры в каталоге Xbox Game Pass не мешает традиционным розничным продажам знаковых франшиз. хотя Microsoft не раскрывает долю подписчиков в общей базе игроков, E-Day уже продемонстрировала один из самых успешных коммерческих стартов года в США.