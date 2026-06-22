Gears of War: E-Day возвращает кооператив на четверых - впервые за 15 лет

The Coalition подтвердила, что в Gears of War: E-Day снова появится полноценное кооперативное прохождение на четырёх игроков. В основной серии такая возможность отсутствовала более десяти лет — последний раз её использовали ещё в Gears of War 3.

По словам креативного директора Мэтта Сирси, возвращение функции потребовало серьёзных ресурсов и стало одним из самых сложных технических решений при разработке. Студии пришлось заново проектировать уровни и боевые арены так, чтобы они одинаково хорошо работали как для одиночного прохождения, так и для команд из двух, трёх или четырёх человек.

Разработчики объясняют этот шаг желанием вернуться к ключевым элементам серии. Сюжет E-Day расскажет историю отряда Bravo Squad, в который входят Маркус Феникс, Доминик Сантьяго, Магс Картер и Лукас Рейес. Игроки смогут выбрать любого из героев и пройти кампанию с его точки зрения, не покидая историю персонажа.

В The Coalition считают, что именно кооператив лучше всего раскрывает тактические возможности Gears of War, позволяя команде использовать разные подходы к сражениям и взаимодействовать в масштабных боевых сценах.

Релиз Gears of War: E-Day запланирован на 6 октября 2026 года для PC и Xbox Series X|S. Игра также будет доступна в Game Pass.