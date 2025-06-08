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Gears of War: E-Day 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.3 109 оценок

Gears of War: E-Day выйдет не раньше 2026 года

monk70 monk70

В рамках Xbox Showcase на Summer Games Fest было объявлено окно выхода Gears of War: E-Day. Во время сегмента, посвященного будущим релизам, глава Xbox Фил Спенсер сказал, что выход игры запланирован на 2026 год. Хотя это все еще неопределенно, это показало, что релиз неуклонно приближается.

Первоначально анонсированная на Xbox Showcase 2024 года, Gears of War: E-Day происходит до событий оригинальной игры.

Оригинальная Gears of War вышла 14 ноября 2006 года. Если Xbox и разработчик The Coalition хотят почтить память оригинала, то выпустить новую часть к 20-й годовщине было бы хорошим рекламным ходом.

Gears of War: E-Day — не единственная игра Gears of War в разработке. Gears of War: Reloaded выйдет 26 августа и впервые принесет франшизу на PlayStation.

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