Gears of War получила обновление перед стартом празднования 20-летия серии - исправлены баги и проблемы со стабильностью

В Gears of War: E-Day вышло обновление перед стартом празднования 20-летия серии. Апдейт не только подготовил игру к юбилейному событию, которое начнётся уже завтра, но и исправил ряд технических проблем.

Разработчики улучшили стабильность на ПК, Xbox и портативных устройствах, исправили ошибки, блокировавшие прохождение кампании, а также баг, из-за которого персонажи иногда превращались в скелетов.

Кроме того, устранены проблемы с пропавшими записями и достижениями, включая «This Is My Rifle». Недостающие записи и достижения автоматически появятся при следующем входе в игру.

Позже на этой неделе команда также поделится подробностями изменений баланса оружия.