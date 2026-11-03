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Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.4 365 оценок

Gears of War получила обновление перед стартом празднования 20-летия серии - исправлены баги и проблемы со стабильностью

monk70 monk70

В Gears of War: E-Day вышло обновление перед стартом празднования 20-летия серии. Апдейт не только подготовил игру к юбилейному событию, которое начнётся уже завтра, но и исправил ряд технических проблем.

Разработчики улучшили стабильность на ПК, Xbox и портативных устройствах, исправили ошибки, блокировавшие прохождение кампании, а также баг, из-за которого персонажи иногда превращались в скелетов.

Кроме того, устранены проблемы с пропавшими записями и достижениями, включая «This Is My Rifle». Недостающие записи и достижения автоматически появятся при следующем входе в игру.

Позже на этой неделе команда также поделится подробностями изменений баланса оружия.

Обновления 6
22
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Pаrallax

О, ДА! Вот теперь стало намного лучше!

8
Dunovo

Исправлены баги, добавлены новые

1
Hall_1920

У меня игра стала хуже грузится, по сравнению с релизом

1
Melodic Osrik

а когда fsr 4.1?