Gears возвращается к корням: создатель серии хвалит E-Day за мрачный тон и отказ от роботов

Предстоящий приквел Gears of War: E-Day внушает серьёзные надежды поклонникам серии. По словам геймдизайнера Клиффа Блезински, стоявшего у истоков франшизы, новая часть «возвращает всё на правильный путь», делая ставку на атмосферу оригинальной трилогии и пугающих Локустов.

В интервью The Expansion Pass Блезински отметил, что разработчики из The Coalition приняли верное решение, отказавшись от противников вроде роботов DeeBees. Вместо этого игра сосредоточится на том, чтобы вновь сделать Локустов по-настоящему опасными и внушающими страх. По его мнению, именно этого и ждали фанаты.

Особое впечатление на автора произвёл трейлер, где Маркус отчаянно тянется к Дому — сцена, вызвавшая сильный отклик у аудитории. Блезински подчеркнул, что возвращение к эмоциональным моментам и мрачной атмосфере делает E-Day ближе к духу классических частей, который частично был утрачен в Gears 4 и 5.

События приквела развернутся в один из самых трагичных периодов истории Серы — в день вторжения Локустов. Разработчики обещают масштабную и кинематографичную историю, а также более приземлённый и напряжённый геймплей, где даже один враг может представлять серьёзную угрозу.

Gears of War: E-Day уже называют самым амбициозным проектом студии — игра находится в разработке более шести лет. Microsoft делает на неё большую ставку, рассматривая как ключевой релиз для будущего серии. Пока дата выхода не раскрыта, но ожидания вокруг проекта продолжают расти.